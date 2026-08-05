رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في انتقال محمد صلاح

كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن كواليس تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن مواطنه محمود حسن تريزيجيه لعب دورًا مؤثرًا في إقناع قائد منتخب مصر بالانضمام إلى الفريق.

وقال دوغان إن تريزيجيه قدم لصلاح انطباعات وتوصيات إيجابية بشأن النادي، مشيرًا إلى أن الانتشار الكبير لطرابزون سبور كان أيضًا أحد العوامل التي أثرت في قرار اللاعب.

وأضاف رئيس النادي التركي أن المفاوضات مع صلاح لم تشهد أي صعوبات، بعدما وضع كل طرف شروطه كاملة على طاولة المفاوضات منذ البداية.

وأوضح: كنا قد اتخذنا قرارنا بالتعاقد معه، وعندما تتعاقد مع محمد صلاح فمن الطبيعي أن تتحمل بعض التكاليف، لكنه لم تكن لديه طلبات مختلفة أو مبالغ فيها.

واختتم أردوغان تصريحاته بالتأكيد على أن تفاصيل الصفقة المالية سيتم الكشف عنها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.