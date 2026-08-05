من أصول مصرية.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بعد فوزه بتمهيدية الديمقراطيين في ميشيجان

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجومه على السياسي الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد؛ عقب فوزه ببطاقة الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، واصفًا إياه بأنه "شيوعي" و"معادٍ لإسرائيل"، في تصريحات تعكس احتدام المنافسة السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبل الانتخابات المقبلة.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اعتبر ترامب أن صعود عبد الرحمن السيد داخل الحزب الديمقراطي يمثل تطورًا يصب في مصلحة الجمهوريين، قائلاً: إن فوزه في الانتخابات التمهيدية يعكس، من وجهة نظره، تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب المنافس، وهو ما سيمنح الجمهوريين فرصة أكبر لحشد الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة.

كما انتقد الرئيس الأمريكي استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، مؤكدًا أنها أخفقت في توقع نتيجة السباق، ومشيرًا إلى أن الفوز الذي حققه المرشح الديمقراطي جاء على خلاف تقديرات العديد من مؤسسات استطلاع الرأي.

وفي السياق ذاته، انضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى الانتقادات الموجهة لعبد الرحمن السيد، محذرًا من صعوده السياسي، وقال خلال اجتماع لفريق عمل مع أعضاء في الكونجرس بشأن مكافحة الاحتيال إن الإدارة الحالية لا ترغب في أن يتولى عبد الرحمن السيد أي منصب قيادي في المستقبل، معتبرًا أن وصوله إلى السلطة قد يؤدي إلى التراجع عن السياسات التي تنتهجها الإدارة الجمهورية.

وجاءت تصريحات ترامب وفانس بعد ساعات من إعلان فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، عقب منافسة بارزة مع النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز، في سباق حظي بمتابعة واسعة داخل الأوساط السياسية الأمريكية.

ويعد فوز عبد الرحمن السيد من أبرز نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي هذا العام، خاصة أنه جاء رغم الفارق الكبير في حجم الإنفاق الانتخابي بينه وبين منافسته.

وذكرت تقارير أمريكية أن حملة ستيفنز حظيت بدعم مالي كبير تجاوز 65 مليون دولار، بينها أكثر من 30 مليون دولار من لجان عمل سياسية مؤيدة لإسرائيل، من بينها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، إلى جانب دعم من شخصيات ومؤسسات بارزة داخل الحزب الديمقراطي.

ورغم ذلك، تمكن عبد الرحمن السيد من حسم بطاقة الترشح، في نتيجة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على قدرة التيار التقدمي داخل الحزب على تحقيق اختراقات انتخابية في بعض الولايات، وفي مقدمتها ميشيجان التي تُعد من الولايات المتأرجحة ذات الثقل الانتخابي.

وكانت شبكتا "NBC News" و"CNN" قد أعلنتا فوز عبد الرحمن السيد بعد اكتمال عمليات فرز الأصوات، إذ كانت "NBC News" أول من أعلن النتيجة، قبل أن تؤكدها لاحقًا وسائل إعلام أمريكية أخرى مع استمرار فرز الأصوات واعتماد النتائج.

ويفتح هذا الفوز الباب أمام مواجهة انتخابية مرتقبة في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط توقعات بأن تتحول ولاية ميشيجان إلى إحدى الساحات الرئيسية للتنافس بين الحزبين، في ظل الأهمية السياسية للولاية وتقارب موازين القوى بين الجمهوريين والديمقراطيين.