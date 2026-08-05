أحمد موسى: استقبال محمد صلاح في تركيا غير مسبوق.. وتأمينه كأنه رئيس

علق الإعلامي أحمد موسى على انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون التركي، مؤكدًا أن اللاعب حظي باستقبال استثنائي منذ الإعلان عن الصفقة، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الجماهيرية والإعلامية في تركيا تعكس المكانة العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن محمد صلاح اختار طرابزون بعد مفاضلة بين عدد من العروض خلال الفترة الماضية، موضحًا أن اللاعب كان أمام خيارات من دوريات مختلفة قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأضاف أن الجماهير التركية أظهرت حبًا كبيرًا لمحمد صلاح منذ الإعلان عن انتقاله، مؤكدًا أن وسائل الإعلام التركية اهتمت بالصفقة بشكل واسع، مع تغطيات مستمرة لوصول النجم المصري واستقباله.

وأشار موسى إلى أن محمد صلاح أصبح اسمًا عالميًا في كرة القدم، مؤكدًا أن اللاعب لا يحتاج إلى مزيد من الشهرة، وإنما يسعى لتحقيق المزيد من البطولات، خاصة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الاستقبال الكبير الذي حظي به صلاح في تركيا يعكس قيمة اللاعب وشعبيته، مؤكدًا أن انتقاله إلى طرابزون أصبح حديث وسائل الإعلام والجماهير حول العالم.