أقلام مونجارو ومخدر القات.. ضبط 3 محاولات تهريب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من مخدر القات وكمية من أقلام مونجارو المستخدمة للتخسيس وعلاج السكري وعبوات كريمات البشرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة أحمد فوزي مدير الإدارة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جوبا علي رحلة خطوط مصر للطيران ، اشتبه أحمد عبد الواحد مأمور اللجنة الجمركية في راكبة اجنبية الجنسية اثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على محمود سعيد مدير الحركة، قام بتكليف سارة مدحت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة ، فتبين وجود 9 كيلو ونصف من مخدر القات داخل حقائبها.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات لجنة من عماد سيد وشريف عيد ماموري الجمرك ومحمد مكاوي رئيس القسم.

أما المحاولة الثانية والثالثة فكانتا بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسةمصطفى الجندى مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على رحلة الخطوط البريطانية اشتبه علي شرقاوي مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية والذى بدا عليه علامات الارتباك.



بالعرض علي محمد أحمد عبد الوهاب مدير الحركة، قام بتكليف اسماء عبد الكريم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد 200 من أقلام المونجارو المستخدمة للتخسيس وعلاج السكري داخل حقائبه.

وفى نفس الإدارة تم ضبط 600 عبوة من كريمات البشرة بحوزة راكبة لبنانية قادمة من بيروت.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط بعد العرض على يوسف فؤاد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة ، وذلك بالتعاون مع فريق الفحص بالأشعة المكون من أحمد شاكر عبد الوهاب وأشرف محمد أحمد مأمورى الفحص ومصطفي مرسي محمد رئيس قسم الفحص وأحمد عبد الرؤوف مدير العمليات بتوجيهات من الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.