قدم الشيف لطيفة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم.

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم:

المقادير

½ كيلو شرائح لحم بقري رفيعة (فلتو أو وش فخدة).

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

3 فصوص ثوم مفروم.

1 كوب مشروم شرائح.

1 كوب كريمة طبخ.

½ كوب مرقة لحم.

2 ملعقة كبيرة مستردة (اختياري).

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

رشة زعتر أو بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم..

تبّلي شرائح اللحم بالملح والفلفل، ثم غلّفيها بطبقة خفيفة من الدقيق.

سخني الزيت مع ملعقة زبدة في مقلاة، ثم شوّحي شرائح اللحم لمدة 2–3 دقائق لكل جانب حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيها جانبًا.

في نفس المقلاة أضيفي باقي الزبدة والثوم، ثم المشروم وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي مرقة اللحم واتركيها تغلي لدقيقتين.

أضيفي الكريمة والمستردة وقلّبي حتى يصبح الصوص ناعمًا ومتجانسًا.

أعيدي شرائح اللحم إلى المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق حتى تتشرب الصوص.

زيني بالبقدونس المفروم وقدميها ساخنة.

تُقدم مع: أرز أبيض، مكرونة، أو بطاطس بيوريه، مع سلطة خضراء. بالهنا والشفا