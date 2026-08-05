أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات جلسة ، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، حيث صعد مؤشر مازي بنسبة 1.48 % ليغلق عند مستوى 18,329.91 نقطة، مقارنةً بمستوى 18,063.39 نقطة في الجلسة السابقة.
كما ارتفع مؤشر مازي 20 بنسبة 0.58 % ليصل إلى 1,330.43 نقطة، وصعد مؤشر مازي ESG بنسبة 2.81 % ليغلق عند 1,345.23 نقطة.
وارتفع كذلك مؤشر الشركات ذات الرسملة المتوسطة والصغرى بنسبة 0.86 % ليصل إلى 1,789.65 نقطة.
وعلى صعيد القطاعات، ارتفع 20 قطاعًا خلال الجلسة، في مقدمتها قطاع المناجم بنسبة 8.6 %، ثم قطاع الكيمياء بنسبة 8.56 %.
في المقابل، تراجع قطاعان فقط، هما المشاركة والترويج العقاري بنسبة 0.73 %، والنقل بنسبة 0.23 %.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات خلال الجلسة نحو 157.11 مليون درهم
وعلى مستوى القيمة السوقية، بلغت الرسملة الإجمالية للبورصة نحو 1.074 تريليون درهم.
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها
أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات جلسة ، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، حيث صعد مؤشر مازي بنسبة 1.48 % ليغلق عند مستوى 18,329.91 نقطة، مقارنةً بمستوى 18,063.39 نقطة في الجلسة السابقة.