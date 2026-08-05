بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات جلسة ، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، حيث صعد مؤشر مازي بنسبة 1.48 % ليغلق عند مستوى 18,329.91 نقطة، مقارنةً بمستوى 18,063.39 نقطة في الجلسة السابقة.

كما ارتفع مؤشر مازي 20 بنسبة 0.58 % ليصل إلى 1,330.43 نقطة، وصعد مؤشر مازي ESG بنسبة 2.81 % ليغلق عند 1,345.23 نقطة.

وارتفع كذلك مؤشر الشركات ذات الرسملة المتوسطة والصغرى بنسبة 0.86 % ليصل إلى 1,789.65 نقطة.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفع 20 قطاعًا خلال الجلسة، في مقدمتها قطاع المناجم بنسبة 8.6 %، ثم قطاع الكيمياء بنسبة 8.56 %.

في المقابل، تراجع قطاعان فقط، هما المشاركة والترويج العقاري بنسبة 0.73 %، والنقل بنسبة 0.23 %.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات خلال الجلسة نحو 157.11 مليون درهم

وعلى مستوى القيمة السوقية، بلغت الرسملة الإجمالية للبورصة نحو 1.074 تريليون درهم.