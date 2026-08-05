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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات طرابزون في مشوار صلاح بالدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

وصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إلى مدينة طرابزون، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انضمامه رسميًا إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إعلان النادي موعد وصوله واستقبال اللاعب وسط حضور جماهيري كبير.

وكان طرابزون سبور قد توصل إلى اتفاق نهائي مع محمد صلاح، ليتعاقد معه لمدة موسمين، مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، إلى جانب عدد من الحوافز والمكافآت الإضافية.

ويبدأ صلاح هذه التجربة بعد نهاية رحلته مع ليفربول الإنجليزي، التي امتدت لتسعة مواسم حقق خلالها العديد من البطولات والأرقام القياسية، قبل أن يخوض تحديًا جديدًا في الدوري التركي.

محمد صلاح: لم أشاهد هذا العدد من الجماهير في مطار من قبل

وأبدى محمد صلاح سعادته الكبيرة بالاستقبال الجماهيري الحافل الذي حظي به فور وصوله إلى مدينة طرابزون، مؤكدًا أن المشهد فاق كل توقعاته.

وقال قائد منتخب مصر في أول تصريحاته: "يوجد هنا نحو 25 ألف شخص، ولا أعتقد أنني شاهدت شيئًا مماثلًا من قبل داخل أحد المطارات."

وأضاف: "هذا الحب والاهتمام أسعداني كثيرًا، وأشعر بامتنان كبير للجماهير، حتى إن الكلمات تعجز عن وصف ما أشعر به."

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: "أتطلع إلى خوض التدريبات مع الفريق، ودائمًا ما أسعى لتحقيق البطولات أينما ألعب، وآمل أن نقدم موسمًا قويًا وننافس على الألقاب محليًا وأوروبيًا."

9 مباريات تنتظر محمد صلاح مع طرابزون سبور

ينتظر محمد صلاح بداية قوية مع فريقه الجديد، حيث يخوض طرابزون سبور تسع مباريات قبل فترة التوقف الدولي، بواقع ست مباريات في الدوري التركي، وثلاث مواجهات في بطولة الدوري الأوروبي حال التأهل إلى مرحلة المجموعات.

جدول مباريات طرابزون سبور في مشوار صلاح بالدوري

  • 15 أغسطس: قاسم باشا × طرابزون سبور – الجولة الأولى من الدوري التركي.
  • 20 أغسطس: طرابزون سبور × الفائز من فرينسفاروشي المجري وجورنيك زابرزي البولندي – ذهاب الدور الإقصائي للدوري الأوروبي.
  • 23 أغسطس: طرابزون سبور × باشاك شهير – الجولة الثانية من الدوري التركي.
  • 27 أغسطس: طرابزون سبور × الفائز من فرينسفاروشي وجورنيك زابرزي – إياب الدور الإقصائي للدوري الأوروبي.
  • 30 أغسطس: أميد سبور × طرابزون سبور – الجولة الثالثة من الدوري التركي.
  • 6 سبتمبر: طرابزون سبور × جنتشلربيرليجي – الجولة الرابعة من الدوري التركي.
  • 13 سبتمبر: كونيا سبور × طرابزون سبور – الجولة الخامسة من الدوري التركي.
  • 17 سبتمبر: الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي (حال التأهل).
  • 20 سبتمبر: طرابزون سبور × جالاتاسراي – الجولة السادسة من الدوري التركي.

وتترقب جماهير طرابزون سبور الظهور الأول للنجم المصري بقميص الفريق، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة عليه لقيادة النادي نحو المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

محمد صلاح مدينة طرابزون نادي طرابزون سبور التركي

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