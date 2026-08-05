أحمد موسى عن ضرب سفينة تركية بمسيرة: حصلت إصابات ومحدش اتكلم

قال الإعلامي أحمد موسى إن الاستقبال الذي حظي به النجم المصري محمد صلاح في مدينة طرابزون التركية كان "أسطوريًا"، مؤكدًا أن عشرات الآلاف من الجماهير حرصوا على استقباله فور وصوله.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محمد صلاح بدا سعيدًا بالحفاوة الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن رئيس نادي طرابزون كان من أكثر السعداء بإتمام الصفقة.

وأوضح أن الشعب التركي يُكن تقديرًا كبيرًا للنجم المصري، مؤكدًا أن محمد صلاح سيتصدر الصفحات الأولى ووسائل الإعلام التركية خلال الفترة المقبلة، معربًا عن فخره بما حققه قائد منتخب مصر من مكانة عالمية.

وفي سياق آخر، تطرق أحمد موسى إلى التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى تعرض سفينة تركية لهجوم بطائرة مسيرة، متسائلًا عن غياب التغطية الإعلامية الواسعة للواقعة، رغم وقوع إصابات.

كما أوضح، نقلًا عن أحد المسؤولين في المجال البحري، أن المنظمة البحرية الدولية تفرض على السفن التجارية التي تزيد حمولتها على 300 طن تركيب أجهزة تتبع، بما يسمح برصد تحركاتها عبر أنظمة وتطبيقات مخصصة لذلك.