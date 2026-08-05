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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تبحث استغلال مناطق جديدة بالعاشر من رمضان لدعم خطط التنمية وتعزيز الموارد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

بحث المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز  حدائق العاشر، آليات تعظيم الاستفادة من عدد من المناطق المقترح استغلالها بمدينة العاشر من رمضان، بما يعزز موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويدعم خطط التنمية، ويرتقي بمستوى الخدمات.

وعقد نائب رئيس الهيئة اجتماعًا بمقر الجهاز، بحضور المهندس محمود حسين، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسؤولي المشروعات بالجهاز، لمناقشة الرؤى التخطيطية الخاصة بالمناطق المستهدفة، ودراسة أفضل البدائل لاستغلالها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لها، ويتوافق مع المخطط الاستراتيجي للمدينة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة فرص التنمية وتعظيم الاستفادة من المناطق القابلة للاستغلال، بما يدعم موارد الهيئة ويعزز مستهدفات التنمية بالمدن الجديدة.

وأعقب الاجتماع جولة ميدانية شملت عددًا من المناطق المقترح استغلالها، حيث استعرض المهندس علاء عبد اللاه مصطفى المقترحات التخطيطية الخاصة بكل موقع، واطلع نائب رئيس الهيئة على الإمكانات المتاحة والبدائل المقترحة لاستغلالها، للوقوف على أفضل السبل لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه المناطق وتعظيم العائد التنموي والاقتصادي منها.

وتجسد هذه الجهود توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو تعظيم كفاءة استغلال المناطق ذات الفرص التنموية، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق أعلى عائد تنموي واقتصادي يخدم مستهدفات التنمية بالمدن الجديدة.

العاشر من رمضان حدائق العاشر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الفرص الاستثمارية

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