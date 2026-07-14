رئيس العاشر من رمضان يتفقد مجمع المصالح الحكومية والحي الـ16.. ويوجه بإزالة الإشغالات| صور

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، مجمع المصالح الحكومية والحي السادس عشر، للوقوف على مستوى الخدمات ورصد احتياجات عدد من المواقع الحيوية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الجولات الميدانية، والارتقاء بجودة الخدمات، والحفاظ على المرافق العامة، والتصدي لجميع صور التعديات والمخالفات.

واستهل رئيس الجهاز جولته بتفقد مبنى مجمع المصالح الحكومية، للوقوف على حالته العامة ورصد احتياجاته الفنية والإنشائية، لتحسين بيئة العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على المجمع.

كما شملت الجولة المرور على الحي السادس عشر، حيث تفقد منفذ «أمان»، ووجّه بإزالة جميع الإشغالات الموجودة أمام المنفذ، مع التأكيد على الالتزام بالمساحات المخصصة وعدم التعدي على الطريق العام أو الأرصفة، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، رصد رئيس الجهاز قيام عدد من المحال التجارية بالحصول على المياه من خلال وصلات خلسة بالمخالفة للقانون، وعلى الفور وجّه لجنة الخلسة بجهاز المدينة بالتحرك العاجل، حيث قامت اللجنة بإزالة الوصلات غير القانونية وقطع المياه عن ٥ محال تجارية، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين، مع تحرير محاضر سرقة مياه واستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ حملات المتابعة والرقابة الميدانية بكل حزم، ولن يسمح بأي تعدٍ على المرافق العامة أو الاستيلاء على خدمات الدولة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء وغيرها من المرافق يجب أن يتم من خلال القنوات القانونية المعتمدة، وأن أي مخالفة أو وصلة خلسة سيتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على المال العام وضمانًا لاستدامة الخدمات وتحقيق العدالة بين جميع المنتفعين.