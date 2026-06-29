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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

راندة المنشاوي: العاشر من رمضان إحدى أهم القلاع الصناعية والتنموية في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، ومجلس أمناء المدينة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم التنمية الصناعية والاستثمارية والخدمية بالمدينة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والسكان وآليات التعامل معها.

وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعم الاستثمار وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة العاشر من رمضان تُعد إحدى أهم القلاع الصناعية والتنموية في مصر، وتمثل نموذجًا ناجحًا للمدن الجديدة التي أسهمت في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مختلف مقومات التنمية المستدامة بالمدينة، من خلال استكمال مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، بما يدعم التوسع الصناعي ويُحسن مناخ الاستثمار وجودة الحياة للسكان.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة والتواصل المستمر مع المستثمرين والسكان، والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة استثمارية وخدمية جاذبة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية بالمدن الجديدة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة القدرة التنافسية للمدن الصناعية، وفي مقدمتها مدينة العاشر من رمضان، مشددة على أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التنمية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات التي تهم المستثمرين والتي تم عرضها من خلال جمعية المستثمرين، من بينها إجراءات التنازلات على الأراضي الصناعية والمخازن، وزيادة مسطحات السطوح من ٢٥ % إلى ٧٥%، بالإضافة إلى آليات تخصيص الأراضي وما يتصل بها من قرارات، وتوفير وحدات سكنية للعاملين بالمدينة.

من جانبهم، ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ومجلس أمناء المدينة جهود وزارة الإسكان في دعم المدينة وتطوير بنيتها الأساسية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك، ومشيدين باستجابة الوزارة لمطالب المستثمرين وحرصها على إزالة المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة جميع الموضوعات التي تم طرحها، مع استمرار عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلي المستثمرين ومجلس الأمناء لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز مكانة مدينة العاشر من رمضان كإحدى أكبر المدن الصناعية والتنموية في مصر.

العاشر من رمضان التنمية الصناعية المستثمرين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المدن الجديدة

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