قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة
حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات متجهة إلى موسكو
صلاح يبدأ رحلة المجد من إسطنبول.. هل يكتب الفرعون المصري الفصل الأول من حكايته مع طرابزون؟
جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
85 مليون دجاجة شهريا.. حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. والشعبة تكشف مفاجأة
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21 الآن؟
بعد أنباء طرحها على بطاقات التموين.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه
ترامب يقلل من كلفة حرب إيران: ارتفاع أسعار البنزين كان يستحق منع النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات: طول ما جمهور الأهلي يدعم اللاعبين سنحقق بطولات ونفرح مع بعض

الشحات
الشحات
يارا أمين

وجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أهمية دعمهم ومساندتهم للاعبين من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير خلال الموسم الجديد.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «طول ما جمهور الأهلي ورا اللاعيبة هنحقق بطولات ونفرح مع بعض، إن شاء الله موسم خير علينا كلنا ونقدر نحقق كل البطولات، وإنتوا معانا وفي ضهرنا».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية، في إطار تجهيز الفريق للمنافسات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

حسين الشحات النادي الأهلي الأهلي مباراة الأهلي وبرشلونة الأهلي وبرشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ترشيحاتنا

العنب والموز

الموز أم العنب.. أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ؟

الجوافة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. فوائد صحية تجعلها من أفضل الفواكه

الحمل

مشروبات يجب على الحامل تجنبها أو الحد منها حفاظا على صحة الأم والجنين

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد