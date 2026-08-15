حسين الشحات: طول ما جمهور الأهلي يدعم اللاعبين سنحقق بطولات ونفرح مع بعض

وجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أهمية دعمهم ومساندتهم للاعبين من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير خلال الموسم الجديد.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «طول ما جمهور الأهلي ورا اللاعيبة هنحقق بطولات ونفرح مع بعض، إن شاء الله موسم خير علينا كلنا ونقدر نحقق كل البطولات، وإنتوا معانا وفي ضهرنا».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية، في إطار تجهيز الفريق للمنافسات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.