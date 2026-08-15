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لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
أسماء عبد الحفيظ

بدل التخلص من العيش البايت عندما يفقد طراوته، يمكن تحويله إلى وجبة جديدة ومشبعة بمكونات بسيطة موجودة في البيت، خاصة في الأيام التي تبحث فيها الأسرة عن غداء أو عشاء اقتصادي وسريع.

عيش بايت من غير ما ترميه طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

وتعد فطيرة العيش البايت بالبيض والجبنة من الوصفات السهلة التي لا تحتاج إلى عجينة أو وقت طويل للتحضير، ويمكن تغيير الحشوة حسب المكونات المتوفرة، للشيف سلمي الحافظ.

مكونات فطيرة العيش البايت

  • 4 أرغفة عيش بلدي بايت.
  • 3 بيضات.
  • نصف كوب لبن.
  • بصلة صغيرة مفرومة.
  • ثمرة فلفل أخضر مقطعة.
  • نصف كوب جبنة رومي أو شيدر أو أي جبنة متوفرة.
  • ثمرة طماطم مقطعة قطعًا صغيرة.
  • ملعقة كبيرة زيت أو سمنة.
  • رشة ملح.
  • رشة فلفل أسود.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • رشة زعتر حسب الرغبة.

طريقة عمل فطيرة العيش البايت

  • يقطع العيش إلى قطع صغيرة، ثم يوضع في وعاء عميق.
  • في وعاء آخر، يخفق البيض مع اللبن والملح والفلفل الأسود والبابريكا حتى تتجانس المكونات.
  • يصب خليط البيض واللبن فوق قطع العيش، وتقلب المكونات جيدًا حتى يتشرب العيش الخليط.
  • تترك المكونات لمدة دقائق قليلة حتى يصبح العيش طريًا، لكن دون تحويله إلى عجينة سائلة.

تجهيز الحشوة

  • تسخن مقلاة على نار متوسطة، ويضاف إليها القليل من الزيت أو السمنة، ثم يضاف البصل والفلفل ويقلبان حتى يذبلا قليلًا.
  • تضاف الطماطم وتقلب لدقيقة أو دقيقتين، ثم ترفع الحشوة من على النار.
  • يمكن إضافة أي مكونات متوفرة في المنزل، مثل قطع الفراخ المطهية أو اللانشون أو الزيتون، حسب الرغبة.

طريقة تسوية فطيرة العيش البايت

  • تدهن صينية مناسبة بالقليل من الزيت، ثم توضع نصف كمية خليط العيش والبيض وتفرد جيدًا.
  • تضاف الحشوة فوقها، ثم توزع الجبنة، وتغطى بباقي خليط العيش.
  • يمكن رش القليل من الجبنة على الوجه للحصول على طبقة ذهبية وشهية.
  • توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة، وتترك حتى تتماسك الفطيرة وينضج البيض ويحصل الوجه على لون ذهبي.
  • تترك الفطيرة لبضع دقائق بعد خروجها من الفرن، ثم تقطع وتقدم ساخنة.

سر نجاح الوصفة

  • للحصول على فطيرة متماسكة، لا تكثري من كمية اللبن، لأن الهدف هو تطرية العيش وليس جعله سائلًا.
  • كما يفضل توزيع العيش في الصينية بسمك متوسط حتى ينضج من الداخل دون أن يحترق الوجه.
  • ويمكن استخدام الجبنة المتوفرة في المنزل بدلًا من شراء نوع معين، ما يجعل الوصفة مناسبة لمن يبحث عن وجبة اقتصادية.

أفكار أخرى للعيش البايت

إذا لم ترغبي في إعداد الفطيرة، يمكن استخدام العيش البايت في وصفات أخرى، مثل تحويله إلى بقسماط منزلي بعد تجفيفه وطحنه، أو تقطيعه وتحميصه لاستخدامه مع السلطات والشوربة، أو تحضير فتة بسيطة منه.

عيش عيش بايت عيش بايت من غير ما ترميه طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

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