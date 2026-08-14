أمن الغربية: القبض علي أم جاسر وطليقها بكار بتهمه الابتزاز والتشهير

تمكنت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية القبض علي البلوجر أم جاسر وبكار طليقها بتهمه الابتزاز والتشهير بنطاق دائرة مركز شرطة بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بتقدم البلوجر أم جاسر ضد طليقها "بكار .ا"30 سنة مقيم بنطاق دائرة المركز تتهمه بسرقة هاتفها ونشر صور وتسجيلات خادشة وابتزازها خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك.

تحرك أمني عاجل



انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الاقامه الخاصه بطليقها .

اقتياد المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط طليقها واقتياده إلي ديوان مركز شرطة بسيون .

اتهام ام جاسر



وبمواجهته طليق البلوجر أيد صحة الواقعة واتهمها بالسب والقذف على صفحات سوشيال ميديا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في اتهام الطرفين .