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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن: "بكرة المدرسة.. الخير في مصر" تهدف للتخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،  إن الوزارة أطلقت مبادرة "بكرة المدرسة.. الخير في مصر" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتوفر من خلالها شنطة مدرسية متكاملة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من الأسر الأولى بالرعاية، والهدف منها أن نخفف عن الأسرة، ونحافظ على كرامة الطفل، ونساعده في أن يدخل فصله وهو مطمئن، ومستعد يتعلم ويحلم.

وكتبت الدكتورة مايا مرسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" بكرة المدرسة.. بكرة بيبدأ حلم جديد بخير في كل مصر.. مع قرب كل عام دراسي؛ بيوتنا بتتحول لخلية نخل، عملية تدبير محكمة لمصاريف المدرسة وتحهيزاتها، ووسط كل حسابات الورقة والقلم، علشان كدة قررنا نقول للأسر دي، احنا معاكم في بكرة، معاكم تعدوا محطة التجهيزات ، الخير في مصر.. من غير ما طفل يحس إنه أقل من زميله، وإنه في وطن بيحس بيه ويحميه.

أطلقنا مبادرة "بكرة المدرسة.. الخير في مصر" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنوفر من خلالها شنطة مدرسية متكاملة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من الأسر الأولى بالرعاية، وهدفنا فيها نخفف عن أسرة، ونحافظ على كرامة طفل، ونساعده يدخل فصله وهو مطمئن، ومستعد يتعلم ويحلم.

المبادرة متاحة لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأبناء مستفيدي "تكافل وكرامة" والأيتام، سواء من دور الرعاية والطلاب ذوي الإعاقة المقيدين بالتعليم، مع ضوابط بتضمن استحقاق الأسر وعدم حصولها على دعم من جهة أخرى.

الدعوة عامة لكل أسرة نطبق عليها الشروط تحلم معانا، وتقدِّم عبر منصة " بكرة المدرسة"  https://bokraelmadrasa.csf.eg/ عن طريق ولي الأمر أو الوصي القانوني، ويتم ربط البيانات بالرقم القومي مع قواعد بيانات التحقق المتاحة للجهات المختصة.

الدعوة كمان لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل من يستطيع المساهمة في المبادرة يمشي معانا في طريق الخير، ويكون شريك في تحقيق السعادة لكل طفل ويزيل بيه الخوف عن كل أسرة.

الشنطة واحتياجاتها ممكن تكون بسيطة في نظرنا..لكن بالنسبة لطفل، هتكون بداية سنة بلا إحراج، وبداية حلم بلا خوف..

وبالنسبة لكل أسرة.. حِمل بنشيله، وجهد بنوفره..

بكرة المدرسة.. والخير في مصر.. هيبدأ من طفل مطمئن وهيكمل بأسرة مسنودة.

انضموا لينا.. 

وصلنا إلى ١٥،٠٠٠ طالب وطالبة والخير في مصر مستمر بإذن الله.

https://www.facebook.com/share/p/1S7ciNiYF5/?mibextid=wwXIfr

مايا مرسي مبادرة بكرة المدرسة الخير الخير في مصر مصر الخير

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