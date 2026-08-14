روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ ضربات ضد البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفادت الوزارة - في بيان، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "على مدار اليوم، تم استهداف خزان وقود ومواد تشحيم مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، في ميناء أوديسا، باستخدام أسلحة دقيقة محمولة جوا وطائرات مسيرة هجومية".

وأضاف البيان: "كما تم استهداف مستودع يحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية وممتلكات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في ميناء يوجني".