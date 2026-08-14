الرئيس السيسي لنظيره الأوكراني: مستعدون لبذل مزيد من الجهود لتسوية الأزمة سياسيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إن الرئيس السيسي بحث مع الرئيس الأوكراني سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات، وبالأخص في القطاعات التجارية والاقتصادية، حيث اتفق الرئيسان في هذا الإطار على مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا، واستشراف فرص التعاون القائمة في عدد من القطاعات الواعدة، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأوكراني.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تطرق للمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار السيد الرئيس إلى الجهود المصرية المتواصلة الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي، مشددًا على أهمية تسوية التوتر الإقليمي الراهن عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعياً لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الراهن، أخذًا في الاعتبار آثاره السلبية على الأمن والاستقرار وعلى حركة التجارة الدولية.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الأوكراني الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، مشيرًا إلى اتفاقه مع رؤية الرئيس السيسي حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهنين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الأوكراني استعرض مستجدات الحرب الروسية – الأوكرانية، مثمناً حرص مصر على إنهاء الحرب.

وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه لأزمة، معربًا عن استعداد مصر لتقديم الدعم لجهود تسويتها سياسيًا في أقرب وقت.