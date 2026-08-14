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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر استقالة حسين عبداللطيف من تدريب منتخب مصر للناشئين

حسين عبداللطيف
حسين عبداللطيف
عمرو مصطفى

تقدم حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، باستقالته من منصبه خلال الساعات الماضية، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من التساؤلات حول أسباب رحيله عن قيادة الفراعنة في هذه المرحلة.

الكشف عن سر استقالة حسين عبداللطيف 

وكشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن السبب الرئيسي وراء استقالة حسين عبداللطيف يعود إلى تلقيه عرضًا لتولي القيادة الفنية لمنتخب ليبيا للناشئين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن العرض الليبي يتضمن تولي حسين عبداللطيف تدريب منتخب ليبيا للناشئين لمدة عام، إلى جانب وجود مقابل مادي مغرٍ، وهو ما دفع المدرب إلى دراسة العرض واتخاذ قرار بالرحيل عن منتخب مصر.

وأشارت إلى أن عبداللطيف أبلغ مسؤولي اتحاد الكرة برغبته في عدم الاستمرار خلال الفترة المقبلة، مقدمًا استقالته من تدريب منتخب مصر مواليد 2009، وذلك من أجل خوض تجربة تدريبية جديدة خارج البلاد.

وكان حسين عبداللطيف قد تولى مسؤولية تدريب منتخب مصر للناشئين، وعمل خلال الفترة الماضية على تجهيز مجموعة اللاعبين مواليد 2009، ووضع برنامج إعداد بهدف بناء منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

الاتحاد الليبي وراء استقالة حسين عبد اللطيف 

وتأتي استقالة عبداللطيف في توقيت مهم بالنسبة للمنتخب، خاصة أن الجهاز الفني كان يعمل على متابعة العناصر المميزة في هذه المرحلة السنية، إلى جانب خوض التدريبات والمعسكرات التحضيرية استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تحركًا من جانب اتحاد الكرة لحسم مصير القيادة الفنية لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، سواء من خلال تعيين مدير فني جديد أو إعادة ترتيب الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، يدرس حسين عبداللطيف العرض المقدم من الاتحاد الليبي، وسط توقعات بإتمام الاتفاق خلال الفترة القادمة حال الوصول إلى صيغة نهائية بشأن التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

حسين عبداللطيف اتحاد الكرة منتخب مصر للناشئين الفراعنة الاتحاد المصري لكرة القدم

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