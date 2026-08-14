عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، بالتزامن مع تحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين بشأن الاتجاه المتوقع للأسعار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت المستويات الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء أم تدفع بعض حائزي الذهب إلى البيع وجني الأرباح.



وجاءت التحركات بالتزامن مع وصول أوقية الذهب عالميًا إلى نحو 4370.64 دولار، الأمر الذي انعكس على مستويات الأعيرة المختلفة داخل السوق ، بينما عزز ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع من مكاسب المعدن النفيس محليًا.



وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب مكاسب بلغت نحو 140 جنيهًا للجرام، في حين قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1120 جنيهًا خلال الفترة نفسها، لتصبح حركة السوق محط اهتمام واسع من جانب الراغبين في الشراء أو البيع، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6563.25 جنيه، في حين سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، نحو 6265 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50120 جنيهًا.

وتعكس هذه المستويات استمرار ارتفاع قيمة المعدن النفيس داخل السوق، في ظل تأثر التسعير بعدد من العوامل، أبرزها حركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن حركة العرض والطلب وعمليات البيع والشراء داخل السوق.

الذهب يحقق مكاسب 140 جنيهًا خلال أسبوع

على مستوى الأداء الأسبوعي، ارتفع سعر الذهب بنحو 140 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع، بدعم من عاملين رئيسيين تمثلا في ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وساهمت هذه التطورات في تعزيز مستويات تسعير الذهب داخل السوق خلال الأيام الماضية، لتسجل الأعيرة المختلفة ارتفاعات ملحوظة مقارنة بمستويات بداية الأسبوع.

كما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1120 جنيهًا خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع سعر الجرام على المنتجات الذهبية التي ترتبط قيمتها بسعر عيار 21.



ولم تتوقف مكاسب المعدن النفيس عند التحرك الأسبوعي، إذ ارتفع سعر الجرام من عيار 21 بنحو 600 جنيه مقارنة بسعره قبل نحو شهر، ما يعكس استمرار قوة حركة الذهب خلال الفترة الأخيرة رغم تعرض الأسعار العالمية لبعض الضغوط البيعية.

ضغوط بيعية على الذهب عالميًا

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، فإن حركة المعدن النفيس عالميًا تشير إلى تعرض الأسعار لضغوط بيعية لليوم الثاني على التوالي.

وجاءت هذه الضغوط بعدما تراجعت الأونصة من أعلى مستوياتها في شهرين، بالتزامن مع عمليات بيع لجني الأرباح، وهو ما أدى إلى فقدان جزء من المكاسب التي حققها الذهب خلال الأسبوع ودفعه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي على المستوى العالمي.

وتعكس عمليات جني الأرباح حالة طبيعية في الأسواق بعد موجة ارتفاع، إذ يلجأ بعض المستثمرين والمتعاملين إلى بيع جزء من حيازاتهم للاستفادة من المكاسب التي تحققت خلال فترة الصعود.

ويظل استمرار الضغوط البيعية أو تراجعها مرتبطًا بحركة الأونصة العالمية خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل اقتراب الأسعار من مستويات دعم مهمة.

الذهب يعود أعلى منطقة دعم مهمة

تشير حركة الأسعار العالمية إلى عودة الذهب للتداول أعلى منطقة الدعم الواقعة بين 4330 و4350 دولارًا للأونصة، بعد فشل المعدن النفيس في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4400 دولار للأونصة.

وتحظى منطقة الدعم بين 4330 و4350 دولارًا بأهمية كبيرة في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، إذ إن الحفاظ عليها قد يساعد المعدن على استعادة التوازن، بينما قد يؤدي كسرها إلى زيادة الضغوط البيعية.

كما تراجع مؤشر الزخم بعد فشل الذهب في اختراق منطقة التشبع في الشراء، وهي إشارة تعكس حالة الحذر الموجودة حاليًا بين المتعاملين في الأسواق العالمية.

وبالتالي، لا يزال اتجاه الذهب غير محسوم بصورة كاملة، إذ تتصارع عمليات جني الأرباح مع قدرة الأسعار على الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية.

الفجوة بين السعر المحلي والعادل تتراجع

وفي محلات الصاغة ، تراجعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل إلى نحو 80 جنيهًا.

وتزامن ذلك مع زيادة عمليات إعادة بيع الذهب المحلي، في ظل اتجاه بعض المتعاملين إلى الاستفادة من الارتفاعات التي سجلها المعدن النفيس خلال الأسبوع وتحقيق أرباح من فروق الأسعار.

ويشير تراجع الفجوة إلى اقتراب الأسعار المحلية من مستويات التسعير العادل مقارنة بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، بعدما كانت الفروق السعرية أكبر في فترات سابقة.

كما تعكس زيادة عمليات إعادة البيع تغيرًا في سلوك بعض المتعاملين، خاصة أولئك الذين اشتروا الذهب عند مستويات أقل ويسعون حاليًا إلى الاستفادة من الارتفاعات الأخيرة.

الدولار يتحرك قرب 50.30 جنيه

وعلى صعيد سوق الصرف، استقر سعر الدولار في البنوك قبل إغلاق تعاملات الأسبوع حول مستوى 50.30 جنيه للدولار.



وساهم استقرار سعر صرف الدولار في الحد من أي ضغوط إضافية على تسعير الذهب محليًا، خاصة أن العملة الأمريكية تعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قيمة الذهب داخل السوق إلى جانب السعر العالمي للأوقية.

وتتحرك أسعار الذهب في مصر نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل في الوقت نفسه، وليس بسبب حركة الأوقية العالمية وحدها، إذ يؤدي تغير سعر الدولار أمام الجنيه إلى التأثير مباشرة في تكلفة الذهب المستورد وتقييمه محليًا.

ولهذا فإن أي تحرك قوي في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة قد ينعكس على أسعار المعدن النفيس، حتى في حالة استقرار الأوقية عالميًا.

تشتري الذهب الآن أم تبيع؟

تضع التطورات الحالية المتعاملين أمام سوق يتحرك بين عاملين متعارضين؛ فمن ناحية، حقق الذهب المحلي مكاسب أسبوعية قوية بلغت 140 جنيهًا للجرام، وهو ما يجعل عمليات جني الأرباح وإعادة البيع أكثر حضورًا عند المستويات الحالية.

ومن ناحية أخرى، لا تزال الأونصة العالمية تتحرك بالقرب من مناطق دعم مهمة، وهو ما يجعل اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمدى قدرتها على الحفاظ على هذه المستويات.

4330 إلى 4350 دولارًا.. منطقة الحسم

وتبقى منطقة 4330 إلى 4350 دولارًا للأونصة من أهم المستويات التي يترقبها المتعاملون عالميًا خلال الفترة المقبلة.

فالحفاظ على التداول أعلى هذه المنطقة قد يدعم استقرار الأسعار ويمنح المعدن فرصة لاستعادة بعض قوته، بينما قد يؤدي كسرها إلى زيادة الضغوط البيعية، وهو ما يمكن أن ينعكس بدوره على حركة الذهب داخل السوق.



وفي المقابل، فإن قدرة الذهب على العودة للتداول فوق مستوى 4400 دولار للأونصة ستظل محل متابعة، خاصة بعد فشل المعدن في الحفاظ على هذا المستوى خلال التحركات الأخيرة.

وتعكس هذه المستويات أهمية متابعة السعر العالمي بصورة مستمرة عند تقييم اتجاه أسعار الذهب في مصر، خصوصًا أن السوق تتأثر مباشرة بحركة الأوقية إلى جانب سعر صرف الدولار.

ما الذي يحدد اتجاه الذهب في مصر؟

تتأثر حركة الذهب داخل السوق بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر أوقية الذهب عالميًا، وسعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب وعمليات البيع وإعادة البيع.

وفي الوقت الحالي، تزامن ارتفاع الذهب مع صعود الأوقية خلال الأسبوع، فضلًا عن تحرك الدولار، ما أدى إلى تسجيل مكاسب بلغت 140 جنيهًا للجرام.

لكن مع بدء ظهور عمليات جني الأرباح عالميًا ومحليًا، أصبحت حركة الأسعار أكثر حساسية لمستويات الدعم والمقاومة، وهو ما يفرض حالة من الحذر على المتعاملين.

وفي ضوء المعطيات الحالية، يظل القرار الاستثماري مرتبطًا بالهدف الزمني لكل متعامل، إذ تختلف استراتيجية من يشتري الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته على المدى الطويل عن استراتيجية من يدخل السوق بهدف المضاربة قصيرة الأجل.