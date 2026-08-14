هربا من الحر.. مصرع 5 أشخاص غرقا في مياه النيل بجنوب الأقصر

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا بمياه النيل شرق خزان إسنا جنوب محافظة الأقصر بعدما توجهوا إلى المنطقة للاستحمام هربا من شدة حرارة الجو.

وكان الضحايا توجهوا إلى المكان المعروف باستحمام الأهالي في محاولة للتخفيف من حرارة الطقس قبل أن يتعرض عدد منهم للغرق في المياه.

وأسفرت الواقعة عن مصرع خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري حتى الآن من انتشال 3 جثامين من مياه النيل فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن شخصين آخرين مفقودين.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لتمشيط المنطقة والعثور على المفقودين وسط متابعة مستمرة لعمليات البحث وانتشال الجثامين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات الحادث.