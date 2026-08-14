نزل 5 جنيهات .. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 14-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة بمقدار طفيف ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا من قيمته لم يجاوز 5 جنيهات بالمقارنة بما كان عليه في تعاملات أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6260 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6260 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا5365 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4388 دولار للشراء و 4387 دولار للبيع.