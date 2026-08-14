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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي جديد.. استئصال ورم ضخم لسيدة مسنة بمستشفى منوف العام

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

 نجح الفريق الطبي بمستشفى منوف العام في محافظة المنوفية في إجراء جراحة دقيقة ونوعية لاستئصال ورم ضخم بالمبيض لمريضة تبلغ من العمر 70 عاماً.

و​استقبل قسم الأورام بمستشفى منوف العام المريضة وهي تعاني من آلام حادة، وبإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتبين وجود كتلة ضخمة بالمبيض الأيمن تُقارب أبعادها (30 × 27 سم)، مع ارتفاع طفيف في دلالات الأورام. وعلى الفور، تم إعداد المريضة وتجهيزها للعمليات وحجز كيس الدم اللازم لضمان سلامتها.

و​خلال جراحة استكشافية شاملة للبطن والحوض، اتضح أن الورم يشغل الحوض بأكمله وجزءاً كبيراً من التجويف البطني. وقام الفريق الجراحي بتقييم دقيق لسطح الكبد، والحجاب الحاجز، والأمعاء، وباقي الحوض للتأكد من عدم وجود أي بؤر انتشار أو استسقاء بطني. وتكليلاً للجهود، تم استئصال الورم بنجاح تام برفقة الرحم والمبيضين ومنديل البطن، وتم إرسال العينات لتحليل الباثولوجي، على أن تستكمل المريضة رحلة علاجها ومتابعتها بقسم علاج الأورام بالمستشفى.

​وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهذه الملحمة الطبية، مؤكداً أن منظومة الصحة بالمحافظة تشهد طفرة نوعية في مستوى الكفاءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأضاف أن ما تحقق  في مستشفى منوف العام يُعد برهاناً ساطعاً على إخلاص كوادرنا الطبية، وتأكيداً على خطة المديرية للارتقاء بمستوى الخدمات التخصصية والعمليات الدقيقة بكافة المستشفيات التابعة، لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وتقديم رعاية صحية تليق بكرامة المواطن المصري."

​جاء هذا الإنجاز استكمالاً لخطة المديرية للارتقاء بالخدمات الطبية بقيادة الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي ، وتنفيذاً لخطة العمل بمستشفى منوف العام بقيادة الدكتور حاتم طاحون، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والاستشاريين: ​فريق جراحة الأورام: ​الدكتور كريم شادي – مدرس جراحة الأورام، الدكتور أحمد الغزاوي – مدرس مساعد جراحة الأورام، ​الدكتورة أميرة حسني – استشاري علاج الأورام، الدكتور باسم صالح – أخصائي طب الأورام وأمراض الدم السرطانية.

​فريق التخدير والعناية: الدكتور إسلام خلاف – أخصائي التخدير والعناية المركزة.

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