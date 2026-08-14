عقب زيارته لسوريا بعد 15 عاما.. راغب علامة: شفت الاشتياق وين ما رُحت

بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، عاد الفنان اللبناني راغب علامة إلى سوريا، في زيارة حملت له الكثير من المشاعر والذكريات، بالتزامن مع إحيائه حفلاً خاصاً هناك، حيث تحدث عن الاستقبال الذي حظي به، مؤكداً أن اللقاء مع الجمهور السوري أعاد إليه إحساساً بالحب والاشتياق المتبادل.

وعقب زيارته، وجّه راغب علامة رسالة إلى الشعب السوري عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أرفقها بمقطع فيديو وثّق جانباً من رحلته وأجواء غنائه في سوريا.

وقال راغب في رسالته: «شكراً حبيبتي سوريا. كأنو الشعب السوري كان مخبّيلي ١٥ سنة حب بعد غياب.. وعبّر عنه كلّه بزيارة وحدة»، معبّراً عن امتنانه للمشاعر التي لمسها خلال وجوده في البلاد.

وأشار الفنان اللبناني راغب علامة إلى أن إحساس الاشتياق لم يكن مقتصراً على الحفل، بل شعر به خلال تنقله في عدد من الأماكن، موضحاً: «شفت الاشتياق وين ما رحت، بالشوارع والقهاوي والمطاعم، وحسّيت قديش هالشعب كان ناطر هاللقاء متل ما أنا كمان كنت ناطر».

وأضاف راغب علامة أن تفاعل الجمهور معه كان كفيلاً بتأكيد عمق العلاقة التي تجمعه بالسوريين، مشيراً إلى أن المحبة التي لمسها خلال الزيارة جعلت الكلمات السلبية تفقد تأثيرها، وقال: «وقدام هالجمهور المحب، كلمات السوء ما بيعود إلها سوق».

وتأتي زيارة راغب علامة إلى سوريا في أغسطس 2026، حيث لم تقتصر على الجانب الفني، إذ التقى أيضاً وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، في لقاء تناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بالسياحة والثقافة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها سوريا، إلى جانب أهمية الفن والإعلام في التعريف بهذه المقومات والترويج لها على المستويين العربي والدولي.

وأعرب راغب علامة خلال اللقاء عن سعادته واعتزازه بعودته إلى سوريا بعد سنوات من الغياب، مؤكداً ثقته بقدرة البلاد على استعادة حضورها ومكانتها على خريطة السياحة العربية والدولية.

وتفاعل الجمهور السوري بشكل لافت مع عودة الفنان اللبناني راغب علامة ، في مشهد عكس حجم الشعبية التي يحظى بها راغب علامة في سوريا، واستمرار العلاقة الفنية والجماهيرية التي جمعته بجمهورها على مدار سنوات طويلة.

نشاط فني متواصل

وعلى الصعيد الفني، يواصل راغب علامة طرح أعمال غنائية جديدة، وكان أحدثها أغنية «كده كده»، التي صدرت في يوليو 2026.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تولى أمير محروس مهمة المكس والماستر، لتضاف إلى سلسلة الأعمال التي يطرحها راغب علامة ضمن نشاطه الفني المستمر، وحرصه على الحفاظ على حضوره في الساحة الغنائية العربية.

وتبدو عودة راغب علامة إلى سوريا بعد 15 عاماً أكثر من مجرد زيارة فنية، بعدما تحولت إلى مناسبة لاستعادة التواصل مع جمهور حمل له، بحسب تعبيره، مشاعر من المحبة والاشتياق طوال سنوات الغياب.