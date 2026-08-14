بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

شهدت مدينة 15 مايو بالقاهرة واقعة مأساوية، بعدما أقدم مهندس على إطلاق أعيرة نارية داخل منزل أسرة طليقته، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، على خلفية خلافات أسرية.



أسماء ضحايا جريمة 15 مايو

وجاءت أسماء الضحايا وبياناتهم كالتالي:

هاني حنفي محمد، شقيق طليقة المتهم، ويبلغ من العمر 45 عاما، بالمعاش، ومقيم بمحل البلاغ.

أحمد حنفي محمد، شقيق طليقة المتهم، ويبلغ من العمر 42 عاما، ويعمل محاسبا، ومقيم بمحل البلاغ.

جنة الله إياد محمد، ابنة القاتل، وتبلغ من العمر 22 عاما، وطالبة بخدمة اجتماعية جامعة حلوان.

محمد خليل، زوج ابنة خالة طليقة المتهم، ويبلغ من العمر 50 عاما، ومقيم بمحل البلاغ.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بالواقعة



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل أحد العقارات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع عدد من أفراد الأسرة إثر إصابتهم بطلقات نارية.

ضبط المتهم في جريمة 15 مايو

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة.