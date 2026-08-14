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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان لوكارنو 79 يقترب من الختام ويحتفي بآسيا أرجنتو وريـك بيكر

مهرجان لوكارنو 79
مهرجان لوكارنو 79
محمد نبيل

مع اقتراب مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الـ79 من يومه الختامي، تتواصل فعالياته بعروض ولقاءات تستقطب عشاق السينما من مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز محطات الأيام الأخيرة تكريم الممثلة والمخرجة الإيطالية آسيا أرجنتو، التي تتسلم الليلة جائزة الإنجاز مدى الحياة على مسرح «بيازا غراندي»، إلى جانب الاحتفاء بمسيرة فنان المكياج السينمائي الأسطوري ريك بيكر، الحاصل على جائزة «فيجن».

آسيا أرجنتو.. أكثر من أربعة عقود في 
حب السينما

تُعد مسيرة آسيا أرجنتو واحدة من أبرز التجارب السينمائية خلال العقود الأربعة الماضية، سواء أمام الكاميرا أو خلفها. ومن هذا المنطلق، يكرمها مهرجان لوكارنو 79 بجائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لأكثر من أربعين عامًا.
وقدمت أرجنتو خلال مسيرتها أدوارًا جريئة ولافتة في أعمال عدد من كبار المخرجين، من بينهم أبل فيرارا، وغاس فان سانت، وصوفيا كوبولا، وأوليفييه أساياس، وجورج أ. روميرو، قبل أن توسع حضورها السينمائي إلى الإخراج أيضًا.

ويعرض المهرجان اليوم أحدث أفلامها الروائية، «الموت ليس له سيد» (Death Has No Master)، في محطة جديدة من تجربتها خلف الكاميرا.

وفي حوار مع نشرة «باردو» التابعة للمهرجان، تتحدث أرجنتو عن علاقتها بالسينما والظلام، قائلة إنها لا تخاف منه، بل تراه «أصل كل شيء»، وتشبهه بالكهف الرحمي الذي يمنح الإحساس بالراحة والأمان.

وتكشف هذه الرؤية جانبًا من تجربتها الفنية، خصوصًا في قدرتها على تجسيد الشخصيات المعقدة والمضطربة، والتعامل مع قصص تتجاوز المألوف بحثًا عن لحظات إنسانية وجمالية داخلها.

وعن أهمية جائزة الإنجاز مدى الحياة بالنسبة إليها، تستحضر أرجنتو مقولة للكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس عن الشعر الذي يعود دائمًا مثل الفجر والغروب، لتؤكد أن علاقتها بالسينما تحمل المعنى ذاته.

ريك بيكر.. الرجل الذي منح الوحوش 
حياة على الشاشة

وفي محطة أخرى من المهرجان، يحضر اسم ريك بيكر، أحد أبرز فناني المكياج والمؤثرات الخاصة في تاريخ السينما، والذي ارتبط اسمه بتقديم مجموعة من أشهر الشخصيات والمخلوقات السينمائية.
دخل بيكر تاريخ هوليوود من خلال فيلم «ذئب أمريكي في لندن» (An American Werewolf in London) عام 1981، قبل أن تتوالى أعماله اللافتة، ومنها مشاركته في تحويل مايكل جاكسون إلى شخصية زومبي في فيديو «Thriller» عام 1983.

كما تولى تصميم مظهر شخصيات بارزة أخرى، من بينها شخصية «غرينش» التي جسدها جيم كاري في فيلم «How the Grinch Stole Christmas» عام 2000، إلى جانب عمله مع إيدي ميرفي في فيلم «The Nutty Professor» عام 1996، حيث ابتكر مظهر أفراد عائلة كلومب التي جسدها ميرفي.

وفي لوكارنو 79، يلتقي «باردو» مع بيكر، الحاصل على جائزة «فيجن» المقدمة من Ticinomoda، في حوار يستعيد خلاله أبرز محطات مسيرته الممتدة، والتي جعلت منه واحدًا من أكثر الأسماء تأثيرًا في عالم المكياج السينمائي.

وبيكر، الحائز سبع جوائز أوسكار، ينظر إلى مسيرته باعتبارها تحققًا لحلم طفولي لم يكن يتوقع أن يتحول إلى مهنة. ويقول: «أشعر بأنني محظوظ للغاية لأن هوايتي الغريبة في طفولتي تحولت إلى مهنتي».

مهرجان لوكارنو لوكارنو مهرجان لوكارنو السينمائي

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