روسيا تدرج حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق كينيدي على قائمة المطلوبين دولياً

ذكرت وسائل إعلام روسية بأن السلطات في موسكو أدرجت كونور كينيدي، نجل وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور، على قائمة المطلوبين دولياً.

جاء ذلك على خلفية اتهامه بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية خلال الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان كونور، الابن الثالث لروبرت ف. كينيدي جونيور، قد كشف في عام 2022 عن إنضمامه إلى مجموعة دولية من المتطوعين للقتال ضد القوات الروسية، في الأشهر الأولى من الحرب التي بدأت في العام نفسه.

وقال كينيدي آنذاك إنه أراد مساعدة الأوكرانيين بعد الغزو الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أنه كان مستعداً للموت من أجل القضية.

ومن جانبها ، أذنت محكمة في موسكو باعتقال كينيدي، البالغ من العمر 32 عاماً، غيابياً، بتهمة العمل مرتزقاً لصالح الجيش الأوكراني.

ويواجه كينيدي، وهو حفيد شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون إف. كينيدي، عقوبة بالسجن تتراوح بين سبع وعشر سنوات في حال مثوله أمام القضاء وإدانته، وهو احتمال يبدو مستبعداً في ظل وجوده خارج روسيا.