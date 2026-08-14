قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب غاز الهيليوم.. تفاصيل التحقيقات في حادث انفجار مول بالقاهرة الجديدة
جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة
الحرب تشتعل.. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالجوف
التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة.. تأخير الساعة 60 دقيقة
دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تفتح أبواب الرحمة
أخبار التوك شو| عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. حادث الإسماعيلية جرس إنذار.. مصطفى بكري: عمالة الأطفال قضية أمن اجتماعي
سعر عيار 21 في الآن
هجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في حريق بميناء روسي على البلطيق
خطوة بخطوة.. سجل الآن بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026
«المراقبة» لها قواعد.. قانون المحال العامة يحدد من يركب الكاميرات وأين تُحظر
محفوظ رمزي: التحول الرقمي في المنظومة الطبية أصبح ضرورة.. والمواطن من حقه الحصول على روشتة واضحة
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تعلن دعمها لسيادة اليابان على "الأقاليم الشمالية" المتنازع عليها مع روسيا

زيارة بوتين إلى جزر الكوريل
زيارة بوتين إلى جزر الكوريل
خاطر عبادة

أكد السفير الأمريكي لدى طوكيو، جورج جلاس، يوم الجمعة، موقف واشنطن الداعم لسيادة اليابان على جزر الكوريل الجنوبية التي تطالب بها موسكو.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال جلاس إن "الولايات المتحدة متمسكة بدعم حليفها الرئيسي والاعتراف بالسيادة اليابانية على الأراضي الشمالية" - وهو الاسم الذي تطلقه اليابان على الأرخبيل.

 جاء ذلك بعد ساعات من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجزر لأول مرة.

وشدد السفير على أن التحالف الأمريكي-الياباني يعمل لتعزيز الازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكداً معارضة بلاده لأي خطوات "تقوض السلام والاستقرار" في المنطقة.

ردود الفعل على زيارة بوتين


أثارت زيارة بوتين، الخميس إلى جزيرة إيتوروفو، غضباً في طوكيو، ووصفت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، الخطوة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق" وتتعارض مع "الموقف الثابت لليابان". 

كما استدعى وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي السفير الروسي في طوكيو نيكولاي نوزدريف للاحتجاج.

في المقابل، قللت موسكو من الانتقادات ووصفتها بأنها “لا أساس لها”، وبث الكرملين مقاطع فيديو تظهر بوتين وهو يزور مستشفى ويلتقي بالسكان ويتفقد مصنعاً للأسماك قدم فيه الكافيار.


تقع الجزر الأربع - إيتوروفو وكوناشيري وشيكوتان وهابوماي - قبالة سواحل هوكايدو. وتسميها اليابان "الأقاليم الشمالية" بينما تعرفها روسيا بـ "جزر الكوريل الجنوبية".

سيطر الاتحاد السوفيتي على الجزر في أغسطس 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما أعلن الحرب على اليابان قبل استسلامها. ومنذ ذلك الحين لم توقع موسكو وطوكيو معاهدة سلام رسمية بسبب هذا النزاع.

قبل الحرب كان يعيش في الجزر نحو 17 ألف ياباني تم ترحيلهم لاحقاً، بينما يقطنها اليوم نحو 20 ألف روسي.

 وتكتسب الجزر أهمية استراتيجية كبرى، إلى جانب غناها بموارد الصيد والثروات المعدنية.وكان بوتين قد زار الأربعاء جزيرة سخالين القريبة، وأعلن أن الجزر الأربع معترف بها كأراض روسية في الوثائق الدولية.

روسيا جزر الكوريل اليابان أمريكا بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

ترشيحاتنا

المريخ

كنز جيولوجي على المريخ.. صخور تكشف عن معدن نادر يحمل سر الياقوت

كسوف الشمس

موعد مع الظلام.. حدث سماوي استثنائي يقترب من مصر بعد الكسوف الأخير

الأرصاد تكشف موعد عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مصر

الأرصاد تكشف موعد عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد