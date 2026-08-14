الحرب تشتعل.. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالجوف

أفادت تقارير إعلامية بأن القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالطيران المسيّر شرق محافظة الجوف .

وفي سياق متصل ؛ استهدفت مليشيا الحوثي، مساء الخميس، المطار العسكري في مديرية ذوباب بمنطقة باب المندب جنوب غربي اليمن، في هجوم صاروخي تزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.

ووفق تصريحات مصادر ؛ فإن الهجوم نُفذ عبر صاروخين أُطلقا تباعاً باتجاه المطار العسكري، فيما رافق العملية نشاط مكثف للطائرات المسيّرة فوق المنطقة الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.

كما وثّق سكان محليون لحظة إطلاق صاروخين من مناطق تقع شمال شرقي مديرية الحشاء بمحافظة الضالع باتجاه باب المندب، بالتزامن مع الهجوم.



كما نجحت القوات الحكومية في إحباط محاولة تسلل جديدة نفذتها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة الحناية بمحور البرح غربي محافظة تعز.

وبيّنت المصادر إن مجاميع حوثية تسللت من الجهة الشمالية باتجاه شعب الحناية في محاولة للتقدم نحو منطقة الرونة المتاخمة لخطوط التماس، قبل أن ترصدها وحدات من اللواء الخامس مقاومة وطنية وتخوض معها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، انتهت بإفشال المحاولة وإجبار العناصر المتسللة على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضافت المصادر أن المليشيا لجأت عقب فشل التسلل إلى قصف مدفعي مكثف، ردت عليه قوات المقاومة الوطنية بضربات مماثلة، لتشهد الجبهة تبادلاً للقصف والاشتباكات العنيفة التي سُمعت أصواتها في مناطق واسعة من محيط البرح...