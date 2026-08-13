مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفت أنظار المتابعين، بعدما وثّق موقفًا إنسانيًا من صاحب سيارة تجاه بائع ملابس بسيط، حرص خلاله على عدم تعطيل مصدر رزق الشاب.

وظهر خلال الفيديو بائع ملابس وهو يعرض بضاعته على سيارة متوقفة، بينما قرر صاحب السيارة الانتظار وعدم تحريكها، حتى يتمكن الشاب من الانتهاء من بيع ملابسه دون إزعاج أو تعطيل.

وقال صاحب السيارة، خلال تصويره للمقطع من أعلى مكان عمله: «بصوا يا جماعة، الشاب ده فارش على العربية بتاعتي وبيأكل عيش، المفروض أنا هفضل مستني لحد ما يخلص، وبعد كده هنزل أمشي. مش هتحرك إلا أما هو يخلص بضاعته».

وأضاف موجهًا حديثه إلى البائع: «ربنا يرزقك يا برنس ويوسع رزقك، وكل شاب بياكل بالحلال.. افرش على العربية كلها براحتك، على قلبي زي العسل. إن شاء الله ربنا يرزقك وتفتح أحسن محل».

واختتم صاحب السيارة موقفه بالتأكيد على دعمه للشاب، موضحًا أنه فضّل تأجيل تحركه لبعض الوقت حتى ينتهي البائع من بيع بضاعته ويعود إلى عمله دون أن يتسبب له في خسارة رزقه، قائلًا: «مردتش أنزل وأخرت نفسي لحد ما خلص».

وحظي المقطع بتفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرف صاحب السيارة واعتبروه نموذجًا لمراعاة ظروف الآخرين، خاصة أن الشاب كان يحاول كسب رزقه بالحلال.

وأعرب المتابعون عن إعجابهم بالموقف، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات البسيطة تحمل قدرًا كبيرًا من الإنسانية، وقد تكون سببًا في إدخال الفرحة على قلب شخص يسعى لتوفير لقمة عيشه.