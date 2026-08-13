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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

المولد النبوي
المولد النبوي
خالد يوسف

مع اقتراب ذكرى أطهر الخلق، يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 بفارغ الصبر؛ لاستثمار هذه المناسبة العطرة في التقرب إلى الله والاحتفال بالذكرى النبوية الشريفة، وفي ظل تساؤلات الشارع المصري المتواصلة حول الموعد الفلكي الدقيق، وحقيقة ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس ضمن العطلات الرسمية المتبقية، نقدم لكم التفاصيل الكاملة لخطط الحكومة وأبرز مواعيد العطلات القادمة.

المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف
يمثل المولد النبوي الشريف إحدى أبرز المناسبات التي تستعاد خلالها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحيي العديد من المسلمين ذكرى المولد بالإكثار من الصلاة عليه، واستحضار سيرته العطرة وقيمه التي تدعو إلى الرحمة والتسامح وحسن الخلق.

ورغم تحديد الموعد المتوقع للمولد النبوي وفقًا للحسابات الفلكية، فإن الإعلان الرسمي عن موعد المناسبة يظل مرهونًا بثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول، وفق الإجراءات الشرعية المتبعة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

موعد المولد النبوي 2026

وبحسب الحسابات الفلكية، فمن المقرر أن توافق إجازة المولد النبوي 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس، الموافق 12 من شهر ربيع الأول، على أن يُحسم الموعد رسميًا بعد ثبوت الرؤية الشرعية للهلال.

ورغم تحديد الموعد المتوقع استنادًا إلى الحسابات الفلكية، فإن الإعلان الرسمي عن موعد المولد النبوي الشريف يظل مرتبطًا بنتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول، وفق الإجراءات الشرعية المعتمدة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية.


حقيقة ترحيل الإجازة رسميا

وبشأن قرار ترحيل إجازة المولد النبوي، لم تصدر الحكومة حتى الآن قرارًا رسميًا بعد، فيما يُنتظر أن يُعلن مجلس الوزراء، خلال شهر أغسطس، الموعد النهائي للإجازة، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي يوم الأربعاء أو ترحيلها إلى يوم الخميس، وفقًا للآلية المعمول بها في بعض الإجازات الرسمية.

وفي حال إقرار ترحيل الإجازة، فمن المتوقع أن توافق يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بما يمنح العاملين عطلة متصلة تمتد إلى ثلاثة أيام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: «إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعًا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية».

وقالت دار الإفتاء، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتفق مع تعاليم الإسلام وأجمع عليه علماء الأمة، وهذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.


العطلات المتبقية في 2026

- يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس: إجازة المولد النبوي الشريف.


- ⁠يوم الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، وهي آخر الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

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