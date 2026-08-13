هل الاحتفال بـ المولد النبوي بدعة؟.. اعرف حكم الاحتفال بذكرى مولد النبي

يثير سؤال هل الاحتفال بـ المولد النبوي بدعة؟ جدلًا واسعًا مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يتساءل المسلمون عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وحكم إقامة مجالس الذكر وقراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة.

وتختلف آراء العلماء في هذه المسألة، لذلك من المهم عرض الحكم الفقهي بدقة، والتمييز بين صور الاحتفال المختلفة، مع بيان رأي الشرع في حكم الاحتفال بالمولد النبوي.

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟

من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى، أن الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم يأتي كتعظيم واحتفاء بالجناب النبوي الشريف، وهو عنوان محبَّته التي هي ركن من أركان الإيمان.

واستدل الأزهر للفتوى في بيان له سابق، بأن الله تعالي كرَّم أيام مواليد الأنبياء عليهم السلام وجعلها أيام سلام؛ فقال سبحانه "وسَلَامٌ عليه يَومَ وُلِدَ" [مريم: 15]، مؤكدا أن يومُ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سببُ كلِّ نعمة في الدنيا والآخرة.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وأشار الأزهر للفتوى إلى أن المراد من الاحتفال بذكري المولد النبوي يقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام.

وأوضح أن ذلك يكون إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وسلم إلي الدنيا، فميلاده كان ميلادًا للحياة.

حكم إقامة مجالس الذكر والصلاة على النبي في المولد

وفي السياق، أشارت دار الإفتاء إلى كيفية الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة إن المراد مِن الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو تجمع الناس على ذكره، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سيرته العطرة، والتَّأسي به، وإطعام الطعام على حبه، والتصدق على الفقراء، والتوسعة على الأهل والأقرباء، والبر بالجار والأصدقاء؛ إعلانًا لمحبته، وفرحًا بظهوره وشكرًا لله تعالى على منته بولادته، وليس ذلك على سبيل الحصر والاختزال، بل هو لبيان الواقع وسَوْقِ المثال.

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن جمهور العلماء نصَّوا على أنه يُنْدَبُ تعظيم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإبراز الشكر له؛ وذلك بصيامه والإكثار مِن الذكر والدعاء والعبادة وقراءة القرآن ونحو ذلك من مظاهر الشكر والتعبد لله احتفاءً بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما جرى عليه عمل أهل الأمصار.