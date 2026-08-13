وزير التموين: تطوير منظومة الخبز والصوامع وتوطين مستلزمات صناعة الزيوت

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها والاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، خاصة المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأوضح الوزير أن التعاون يستهدف تطوير البنية الأساسية لمنظومات إنتاج وتداول وتخزين السلع، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

وأشار "فاروق" إلى أن المناقشات تناولت عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تطوير خطوط إنتاج الخبز ورفع كفاءتها، وتطوير منظومة بطاقات التموين، ومشروعات الصوامع الرئيسية والحقلية، بما يسهم في زيادة الطاقات التخزينية وتحسين كفاءة تداول وتخزين الحبوب.

توطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا

وأضاف أن إنشاء مصنع لإنتاج تراب التبييض المستخدم في تنقية الزيوت يمثل أحد مجالات التعاون المهمة لتوطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تحويل الملفات التي جرى بحثها إلى برامج عمل تنفيذية وفق جداول زمنية محددة.



وشدد وزير التموين على استمرار التنسيق بين الجهات الثلاث، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة، ودعم التصنيع المحلي، وتعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي.