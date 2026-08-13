قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.53 درجة يضرب شمال غرب كشمير
أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟
تجهيز سرادقات العزاء.. الهلال الأحمر المصري يواصل دعم أسر ضحايا حادث الإسماعيلية
هل الاحتفال بـ المولد النبوي بدعة؟.. اعرف حكم الاحتفال بذكرى مولد النبي
ظلام في وضح النهار.. الآلاف يوثقون لحظة الكسوف الكلي للشمس في إسبانيا
لم نكن مقتنعين.. استخبارات واشنطن تشكك بمعلومات إسرائيل بشأن تهديد إيراني باغتيال ترامب
كيف احتفل النبي بيوم مولده وهل فعله الصحابة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
وزير التموين: تطوير منظومة الخبز والصوامع وتوطين مستلزمات صناعة الزيوت
نيران وأدخنة تتصاعد.. السيطرة على حريق هائل بأحد هناجر مصنع بويات ببورسعيد
أذكار صلاة الفجر مكتوبة كاملة.. أفضل ما يقال بعد الفجر من تسبيح واستغفار ودعاء
منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد
زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التموين: تطوير منظومة الخبز والصوامع وتوطين مستلزمات صناعة الزيوت

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق
كريم الخطيب

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها والاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، خاصة المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن التعاون يستهدف تطوير البنية الأساسية لمنظومات إنتاج وتداول وتخزين السلع، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

وأشار "فاروق" إلى أن المناقشات تناولت عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تطوير خطوط إنتاج الخبز ورفع كفاءتها، وتطوير منظومة بطاقات التموين، ومشروعات الصوامع الرئيسية والحقلية، بما يسهم في زيادة الطاقات التخزينية وتحسين كفاءة تداول وتخزين الحبوب.

توطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا

وأضاف أن إنشاء مصنع لإنتاج تراب التبييض المستخدم في تنقية الزيوت يمثل أحد مجالات التعاون المهمة لتوطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تحويل الملفات التي جرى بحثها إلى برامج عمل تنفيذية وفق جداول زمنية محددة.


وشدد وزير التموين على استمرار التنسيق بين الجهات الثلاث، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة، ودعم التصنيع المحلي، وتعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة الإنتاج الحربي جهاز مستقبل مصر القدرات التصنيعية الوطنية المشروعات الاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تنسيق الجامعات الخاصة2026

الطب من 79% .. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

«ترى وتشعر وتستر وتحتمل».. البابا تواضروس يستعرض فضائل السيدة العذراء في إرساء «قانون الرحمة»

قداسة البابا تواضروس

في عظته بالمرقسية.. البابا تواضروس يُهنئ بصوم العذراء والناجحين ويحدد 5 صور لـ"قانون الرحمة"

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

بالصور

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد