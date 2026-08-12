وزيرا التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثون بالعلمين الخطوات التنفيذية للمشروع القومي «كاري أون»

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا ثلاثيًا بمقر وزارة التموين بمدينة العلمين الجديدة، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي «كاري أون»، ومناقشة آخر المستجدات والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق.

استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي «كاري أون»

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي «كاري أون»، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدًا لبدء تشغيل المشروع وفق المستهدفات المحددة، إلى جانب بحث الخطوات والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، بما يضمن تكامل الجهود بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع القومي «كاري أون» يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة، والعمل على تطوير منظومة توفير وإتاحة السلع للمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للخطوات التنفيذية للمشروع، والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة وبدء تنفيذ مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف بناء نموذج متكامل وحديث لتجارة التجزئة وإتاحة السلع، والاستفادة المثلى من الأصول والمنافذ والإمكانات المتاحة لدى الجهات المشاركة، بما يدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية وتعزيز كفاءة منظومة الإتاحة والتوزيع.

وأضاف وزير التموين أن المشروع يستهدف كذلك رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وتقليل حلقات التداول، وتعزيز التكامل بين عمليات الإنتاج والإمداد والتوزيع، بما يسهم في زيادة معدلات إتاحة السلع، وتحقيق أسعار أكثر تنافسية للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.

ومن جهته أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاجتماع المشترك يمثل نموذجاً للتكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لضبط الأسواق وتخفيض الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الوزارة تسخر كافة منافذها الثابتة والمتنقلة ومشروعاتها الإنتاجية لدعم هذه الشبكة الموحدة، بما يضمن نقل السلع والمنتجات الزراعية من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي مباشرة بأسعار عادلة وتخفيضات ملموسة.

وأوضح الوزير أن استمرار العمل المشترك بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتطوير كفاءة وسلاسل الإمداد والتوزيع، لافتاً إلى الحرص التام على ضخ كميات إضافية من اللحوم والدواجن والسلع الاستراتيجية بجميع المنافذ بشكل منتظم لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع «كاري أون» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في مجالات الإنتاج والإمداد والتوزيع، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة لإتاحة السلع والوصول بها إلى المواطنين، والاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة لدى الجهات المشاركة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

وأضاف أن جهاز مستقبل مصر يحرص على دعم منظومة الإتاحة والتوزيع من خلال ما يمتلكه من قدرات إنتاجية وإمكانات لوجستية، والعمل على تعزيز التكامل بين مواقع الإنتاج ومنافذ البيع، بما يساعد على تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة يستهدف بناء نموذج متكامل ومستدام يسهم في توفير السلع بأسعار تنافسية، ويدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات الثلاث خلال الفترة المقبلة، والإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية والقانونية الخاصة بتأسيس الشركة، بما يمهد للبدء في تنفيذ المشروع وتحقيق المستهدفات المحددة له، في إطار البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم جهود الدولة لتعزيز استقرار الأسواق ورفع كفاءة منظومة إتاحة وتوزيع السلع.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس مجدي عبد الله، المستشار الفني لوزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد أحمد طه مدير المتابعة والتواصل بمشروع كاري اون، وقيادات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.