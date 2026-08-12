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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد ناري من بوتين.. روسيا تعتزم استهداف السفن الأوروبية المعادية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت الدول الأوروبية على الاستيلاء على السفن التجارية الروسية.

جاء ذلك خلال إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتشديد الضغط على ما يسميه "الأسطول الروسي غير الرسمي" عبر توسيع العقوبات واحتجاز بعض السفن وأطقمها للتفتيش.

سرقة وقرصنة

وفقا لوكالة رويترز، قال بوتين: "نرى أن سلطات بعض الدول، في انتهاك للقانون البحري الدولي، تحاول تقييد حركة سفن مشغلينا الاقتصاديين، وبلغ الأمر مؤخراً التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبتها".

وأضاف: "هذا ليس أقل من قرصنة وسرقة، وإذا تم تطبيق ذلك، فسنضطر للرد بالمثل، وليس بالضرورة في المياه التي تُخطط فيها الهجمات على سفننا، بل حيثما نرى ذلك ضرورياً ومناسباً".

الأسطول الروسي: جاهزون لتفتيش واحتجاز السفن الأجنبية

قال قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي، فيكتور لينا، للرئيس بوتين إن قواته مستعدة "لتفتيش واحتجاز" السفن التابعة لما وصفها بـ"الدول غير الصديقة" وأساطيلها السرية.

وأشار إلى أن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا تستخدم سفناً ترفع أعلام دول ثالثة لنقل بضائعها، معتبراً أن ذلك يشكل في جوهره "أسطولاً خفياً" مماثلاً لما تتهمه أوروبا به روسيا.

وأضاف لينا أن الأسطول أجرى تحليلاً مفصلاً لحركة الملاحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأنه على دراية بالطرق والشحنات وملكية السفن المرتبطة بالدول غير الصديقة، وأن التنسيق بين الأجهزة قائم للتعامل مع هذه المهام.

موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بإساءة استخدام عملية "إيريني"

من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي باستخدام قواته البحرية في البحر المتوسط ضمن عملية EUNAVFOR MED Irini - التي أطلقت في الأصل لفرض حظر الأسلحة على ليبيا - لإجراء عمليات تفتيش غير قانونية للسفن الأجنبية.

وأشارت الوزارة إلى عملية تفتيش قادتها إيطاليا هذا الشهر لناقلة نفط روسية، وهي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، في إطار تشديد أوروبا للرقابة على السفن المشتبه في مساعدتها لموسكو على التحايل على العقوبات النفطية.

  وقالت الخارجية الروسية في بيان: "إن عملية إيريني تُستخدم فعلياً من قبل الاتحاد الأوروبي لترهيب شركات الشحن التجاري وعرقلة حرية الملاحة. وهناك إساءة واضحة للمعايير القانونية الدولية القائمة وتوسيع لصلاحياتها".

وختمت البيان بالقول: "باللجوء إلى مثل هذه الإجراءات، يجلب الاتحاد الأوروبي على نفسه مخاطر كبيرة".

بوتين روسيا مهاجمة السفن الروسية حرب أوكرانيا أوروبا

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