مجدي عبدالغني لـ صدى البلد: موقف الزمالك سليم في أزمة بيزيرا وشيكو بانزا

أكد مجدي عبدالغني رئيس رابطة الأندية المحترفة أن موقف نادي الزمالك مع ثنائي المحترفين البرازيلي خوان بيزيرا والانجولي شيكو بانزا سليم تماما.



تعرف على موقف الزمالك في أزمة بيزيرا وشيكو بانزا

كان البرازيلي خوان بيزيرا رفض العودة إلى القاهرة متمسكا بالرحيل بعد تلقيه عرضا من نادي الأهلي الإماراتي فيما رفض الفارس الأبيض رحيل اللاعب.



بينما لم يلتزم الأنجولي شيكو بانزا بالعودة إلي القاهرة والانضمام إلى تدريبات الزمالك في العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد.



قال مجدي عبدالغني في تصريحات خاصة لصدي البلد: موقف الزمالك سليم 100% بعد رفضه سياسة لي الذراع من جانب البرازيلي خوان بيزيرا.

مجدي عبدالغني : موقف الزمالك سليم قانوناً



تابع البلدوزر: ثنائي الزمالك ما زالت عقود كل منهما سارية ولا يحق لهما الإنتقال إلي أي نادي آخر سوى بموافقة إدارة القلعة البيضاء.



أضاف مجدي عبدالغني: اللوائح تؤكد أنه طالما ثنائي الزمالك عقودهما سارية عليهما العودة إلي القاهرة والانخراط في التدريبات ثم التفاوض مع إدارة القلعة البيضاء على الرحيل والحصول على موافقة مجلس إدارة النادي.



شدد على أن إدارة نادي الزمالك أكدت في بيان رسمي عدم رضوخها لأي ضغوط من أى لاعب مهما كان تأثيره على مسيرة الفريق الأول.



واختتم البلدوزر حديثه قائلا : الأهلي والزمالك أندية عريقة ولا تقف على أي لاعب وهي التي تصنع النجوم.

وزارة الرياضة: اتحاد الكرة لم يطلب استضافة أمم إفريقيا 2028 حتى الآن



أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بوزارة الشباب والرياضة، ان اتحاد الكرة لم يطلب حتى الآن استضافة بطولة كأس امم أفريقيا 2028.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اتحاد الكرة لم يطلب خطاب استضافة كأس امم أفريقيا 2028 حتى الآن، وما حدث في هذا الملف خلال اجتماع وزير الرياضة مع هاني ابو ريدة هو التأكيد على جاهزية مصر لاستضافة امم أفريقيا 2028.

وتابع: اتحاد الكرة سيحصل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة بجاهزية مصر من بنية تحتية وملاعب لاستضافة امم أفريقيا 2028.

واضاف: اتحاد الكرة حصل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة باستضافة كأس امم أفريقيا تحت 23 عامًا، وجاهزين من كافة النواحي.

وواصل: تنظيم امم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا كان ناجح للغاية وكان هناك استجابة فورية لاستضافة امم أفريقيا تحت ٢٣ عامًا، وكل الاستادات جاهزة لاستضافة المباريات.