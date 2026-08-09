شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس جديدة بشأن تأخر الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، في العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق، منتقدًا تصرفات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "بالنسبة لشيكو بانزا، فده عمره ما صدق في ميعاد، يقولك هاجي يوم اتنين تلاقيه جاي يوم 10، قالهم أنا هاجي يوم 7".

وأضاف: "ليه يا ابني؟ قال أصلي بخلص الإقامة، أصل مش عارف ورايا إيه".

وأوضح شوبير أن إدارة الزمالك قررت تطبيق لائحة الغياب على اللاعب بسبب تأخره عن الموعد المحدد للعودة، قائلًا: "الزمالك قاله هنطبق عليك لائحة الغياب، قام منزل صورة مع بنته بالببرونة".

وانتقد شوبير تصرف اللاعب، مؤكدًا أن جماهير الزمالك لا تستحق مثل هذه التصرفات، وقال: "حاجات صعبة، جمهور الزمالك ميستحقش منك كده يا شيكو".

وأشار شوبير إلى أن هناك حالة من الاعتياد لدى بعض جماهير الزمالك على تأخر اللاعب، مضيفًا: "كتير من جمهور الزمالك يقول إحنا متعودين على تأخيره، طب خلاص مادام أنت متعود على كده ومبسوط بكده خلاص".