«الجواز وجع دماغ» .. وفاء مكي: أرفض زواج ابني من الوسط الفني لهذا السبب | فيديو

كشفت الفنانة وفاء مكي عن موقفها من ارتباط نجلها بفتاة من داخل الوسط الفني، مؤكدة أنها لا تفضل أن تكون زوجته المستقبلية من المجال الفني، بسبب تخوفها من تأثير طبيعة العمل الفني على استقرار الحياة الأسرية.

وقالت وفاء مكي، خلال لقائها في بودكاست «Boom Shoot»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية تقى الجيزاوي، إنها تفضل عدم دخول نجلها الوسط الفني، بسبب طبيعة العمل ومواعيد التصوير.

وأشارت إلى أن نجلها بعيد عن الوسط الفني، ولا يحب الظهور أو الأضواء، مؤكدة أنها سعيدة باختياره الابتعاد عن هذا المجال والتركيز على مستقبله العلمي والمهني.

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وفاء مكي: أرفض زواج ابني من الوسط الفني

وعن فكرة زواجه من الوسط الفني، قالت وفاء مكي إنها ترفض الأمر، موضحة أن خوفها الأساسي ينصب على استقرار حياته، خاصة أن طبيعة العمل في الوسط الفني قد تتسبب في مشكلات أو تفكك أسري، من وجهة نظرها.

وفاء مكي تكشف موقفها من الزواج مجددًا

وكشفت الفنانة وفاء مكي أيضًا عن موقفها من فكرة الزواج مجددًا، مؤكدة أنها لا تفكر في الارتباط في الوقت الحالي، بعدما كرست حياتها لرعاية نجلها والاهتمام بعملها ووالدتها.

وقالت وفاء مكي إنها كرست حياتها لابنها، معلقة: «أنا عندي شغلي، ربنا يرزقني، وأمي وخلاص، مش عايزة أوجع دماغي. الجواز وجع دماغ ووجع قلب».

وأوضحت وفاء مكي أنها تلقت بالفعل عروضًا للزواج، لكنها فضلت عدم خوض التجربة مرة أخرى خوفًا على نجلها، قائلة: «أنا لو كنت عايزة أتجوز كنت اتجوزت من زمان، مع إنه بيتقدم لي ناس، لكن أنا بحب ابني وخفت أجيب حد يعقده الولد».

وفاء مكي تكشف حقيقة خلافها مع أحمد العوضي

وكشفت الفنانة وفاء مكي تفاصيل أزمتها خلال مشاركتها في مسلسل «حق عرب»، مؤكدة أنها شعرت بالظلم بسبب تراجع مساحة دورها، على عكس الاتفاق الذي تم قبل بدء التصوير، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الفنان أحمد العوضي والمؤلف محمود حمدان بشأن الأمر.

وقالت وفاء مكي، خلال لقائها في بودكاست «Boom Shoot»، الذي تقدمه الإعلامية تقى الجيزاوي ويذاع على قناة «صدى البلد»: «إنها تفاجأت من صغر مساحة دورها في المسلسل، وحاولت التواصل مع مؤلف المسلسل محمود حمدان والفنان أحمد العوضي، لكن لم يحدث شيء».

وأوضحت وفاء مكي أنها تواصلت مع أحمد العوضي، لكنه لم يقف بجانبها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تحمل له أي مشاعر سيئة، وأنه من الممكن أن تتعاون معه في عمل جديد.