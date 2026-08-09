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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ساعات على إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة

ساعات على إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني
ساعات على إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني
تقرير أخبار البلد

اقترب مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من انتهاء فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2026، حيث من المقرر أن يكون اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 هو الموعد النهائي لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى الساعة السابعة مساءً اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، على أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات في الموعد المحدد، دون مد فترة التسجيل.

ضرورة الانتباه

ووجه مكتب التنسيق الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى إلى ضرورة الانتباه إلى أنه سيتم التعامل مع رغباتهم ضمن أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026، وفقًا للكليات المتاحة والحدود والقواعد المنظمة للمرحلة.

تنسيق الثانوية العامة 2026

وشددت التعليمات على ضرورة قيام الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة قبل غلق الموقع، مع أهمية مراجعة قائمة الرغبات جيدًا والتأكد من ترتيبها بشكل صحيح قبل تأكيد التسجيل.

ويُنصح الطلاب بالاحتفاظ برقم التسجيل أو إيصال تسجيل الرغبات بعد الانتهاء من العملية، للتأكد من إتمام التسجيل بنجاح.

أعداد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للتقدم إلى المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، وفقا للشعب الدراسية، على النحو التالي:

الشعبة العلمية علوم: 292 درجة، بنسبة 91.25%، بإجمالي 23 ألفا و154 طالبا وطالبة.
الشعبة العلمية رياضيات: 275.5 درجة، بنسبة 86.09%، بإجمالي 16 ألفا و46 طالبا وطالبة.
الشعبة الأدبية: 229 درجة، بنسبة 71.56%، بإجمالي 55 ألفا و567 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم التقدم ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 بالنظام الحديث 94 ألفا و767 طالبا وطالبة.

مؤشرات تنسيق الكليات الأدبية 2026

أما طلاب الشعبة الأدبية، فتتجه اهتماماتهم إلى مؤشرات القبول بالكليات التي تشهد إقبالا ملحوظا، ومن أبرزها الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار والفنون الجميلة.

وبحسب التقديرات الاسترشادية، قد تأتي الحدود الدنيا المتوقعة عند المستويات التالية:

الاقتصاد والعلوم السياسية: 88.2%.
الألسن: 86.7%.
الإعلام: 84.9%.
الآثار: 82.4%.
الفنون الجميلة: 76.82%.

توقعات الحد الأدنى لكليات الطب 2026

تشير المؤشرات الاسترشادية إلى أن الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الطب البشري خلال تنسيق المرحلة الأولى 2026 قد يتراوح بين نحو 93.43% و94.4%.

وتستند هذه التقديرات إلى مقارنة شرائح مجاميع الطلاب بنتائج التنسيق في السنوات السابقة، إلى جانب أعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية المتوقعة للكليات.

ومن المنتظر أن يتحدد الحد الأدنى النهائي بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات وقيام مكتب التنسيق بفرز الرغبات وترتيب الطلاب وفقا لمجاميعهم واختياراتهم والأماكن المتاحة بكل كلية.

مؤشرات تنسيق الكليات العلمية والهندسية 2026

يمتد اهتمام الطلاب إلى الكليات الهندسية والتخصصات التكنولوجية، خاصة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، في ظل الإقبال المتزايد على مجالات التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وتشير التوقعات الاسترشادية إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى نحو 87.5%، بينما قد يقترب الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب شعبة رياضيات من 83.41%.

وتظل هذه المؤشرات قابلة للتغير صعودا أو هبوطا، وفقا للنتائج النهائية للتنسيق وأعداد الطلاب المتقدمين والأماكن المتاحة في كل كلية.

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