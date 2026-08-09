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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قللوا ظهور الرموز اليهودية.. إسرائيل تحذر رعاياها في اليونان من مظاهرات بسبب حرب غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية رعاياها المقيمين في اليونان من توخي أقصى درجات الحذر، بالتزامن مع استعداد البلاد لموجة واسعة من الاحتجاجات الرافضة للسياسات الإسرائيلية، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن عشرات الفعاليات الاحتجاجية من المقرر تنظيمها، الأحد، في مناطق مختلفة من اليونان، بينها العاصمة أثينا ومدينة سالونيك، إلى جانب عدد من الجزر والوجهات السياحية الشهيرة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن حجم الاحتجاجات المتوقع واحتمال حدوث تجمعات كبيرة واضطرابات يستدعيان من الإسرائيليين توخي الحذر الشديد، والابتعاد عن مواقع المظاهرات والتجمعات، وتجنب أي احتكاك أو مواجهة مع المشاركين فيها.

كما أوصت الوزارة رعاياها بتقليل الظهور العلني للرموز الإسرائيلية واليهودية، في ظل تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة.

وتستعد اليونان، الأحد، لتنظيم عشرات الفعاليات تحت شعار «يوم عمل وطني من أجل فلسطين»، حيث تشير بيانات منظمي الاحتجاجات ووسائل إعلام يونانية إلى تنظيم تحركات في 91 موقعًا على الأقل، تشمل أثينا وسالونيك وعددًا من الجزر والمناطق السياحية، بينها كريت ورودس وكوس وميكونوس وكورفو وزاكينثوس.

مظاهرة مركزية في أثينا

ومن المقرر تنظيم المظاهرة الرئيسية في العاصمة أثينا عند الساعة السابعة مساءً في ساحة موناستيراكي، بالتزامن مع فعاليات أخرى في مناطق مختلفة من محيط العاصمة، بينها ساحة فيكتوريا وهايداري وبورتو رافتـي وبلايا فوكايا.

وفي مدينة سالونيك، حدد منظمو الاحتجاج تجمعًا بالقرب من تمثال إليفثيريوس فينيزيلوس عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

كما تشمل الاحتجاجات عددًا من الجزر والوجهات السياحية المعروفة، من بينها رودس وكوس وميكونوس وكريت وكورفو وزاكينثوس وناكسوس وتينوس وساموس وليسبوس وغيرها.

مطالب بتغيير سياسة أثينا تجاه إسرائيل

وتشارك في تنظيم أو دعم التحركات جهات مؤيدة للفلسطينيين، بينها حركة المقاطعة «BDS Greece»، ومنظمة «March to Gaza Greece»، إلى جانب الجالية الفلسطينية في اليونان.

ويطالب منظمو الاحتجاجات الحكومة اليونانية بإعادة النظر في سياستها تجاه إسرائيل، بما يشمل وقف التعاون العسكري بين البلدين، وفرض حظر على تصدير الأسلحة وفرض عقوبات على إسرائيل.

كما تشمل بعض المطالب إعادة فرض تأشيرات الدخول على الإسرائيليين، وفتح تحقيقات مع جنود وعسكريين إسرائيليين يدخلون اليونان، بدعوى تورطهم في جرائم حرب.

دعم من أحزاب ومنظمات يسارية

وأعلن تنظيم «ANTARSY» اليساري الراديكالي دعمه للتحركات، ودعا أنصاره إلى المشاركة فيها، منتقدًا العلاقات الأمنية والعسكرية بين أثينا وإسرائيل، وكذلك صفقات شراء أنظمة أسلحة إسرائيلية من جانب اليونان.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار العلاقات الاستراتيجية والأمنية الوثيقة بين إسرائيل واليونان.

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