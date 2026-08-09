بعد واقعة فتاة النقل الذكي.. كيف واجه القانون جرائم انتحال الصفة؟

أثارت واقعة فتاة النقل الذكي، حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما اتهمت سائقا يعمل مع تطبيق النقل الذكي "أوبر" بالتعدي عليها والتحرش بها جنسيا، ومهاتفة شرطة النجدة للقبض على السائق باتهامات مزيفة.



كما ثبت انتحالها صفة صحفية ، نتيجة انتشار مواقع "بير السلم" التي تمارس العمل الصحفى دون ضوابط.

عقوبة انتحال الصفة في القانون



ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة انتحال الصفة في القانون .

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات واضحة لجرائم انتحال الصفة والوظائف العامة، حيث نصت المادة (155) على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية أو باشر عملًا من أعمالها دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الحكومة، بعقوبة الحبس.

كما نصت المادة (156) على الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من ارتدى علنًا كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لوظيفة عامة دون أن يكون مخولًا بذلك.

الغرامة وانتحال الألقاب والصفات



ووفقًا لـ المادة (157)، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من انتحل لقبًا أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون وجه حق.



كما نصت المادة (158) على توقيع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه على كل مصري تقلد علنًا، دون حق أو دون إذن من رئيس الجمهورية، نشانًا أو لقبًا أو رتبة أجنبية .