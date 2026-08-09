محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.58%

اعتمد صباح اليوم، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة أغسطس 2026 بنسبة نجاح 89.58% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة بمصروفات واللغات وطلاب المنازل ،حيث بلغ إجمالي عدد الحاضرين (26121) طالب ، جاء ذلك بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للصم دور أغسطس بنسبة نجاح 100% ، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (5) طلاب، وكذا نتيجة الطلاب المكفوفين بنسبة 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (5)طلاب، كما تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.70% ، وبلغ عدد المتقدمين 1295طالب والحاضرين 1205طالب والناجحين 1045طالب.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ، مؤكداً حرصه على النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية بأرجاء المحافظة لما للتعليم من أهمية قصوى في الارتقاء بالمجتمع باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.