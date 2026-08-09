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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.58%

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد صباح  اليوم،  اللواء عمرو الغريب  محافظ المنوفية،  نتيجة امتحانات  الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة أغسطس 2026 بنسبة نجاح 89.58% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة  بمصروفات واللغات وطلاب المنازل ،حيث بلغ إجمالي عدد الحاضرين (26121) طالب ، جاء ذلك بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للصم دور أغسطس بنسبة نجاح 100% ، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (5) طلاب، وكذا نتيجة الطلاب المكفوفين بنسبة 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (5)طلاب، كما تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.70% ، وبلغ عدد المتقدمين 1295طالب والحاضرين 1205طالب والناجحين 1045طالب. 

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ، مؤكداً حرصه على النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية بأرجاء المحافظة لما للتعليم من أهمية قصوى في الارتقاء بالمجتمع باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف  التنمية المستدامة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية اعتماد الدور الثاني

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