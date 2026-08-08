الحزن يخيّم على قرية "شنواي" بالمنوفية بعد رحيل سيدة عقب زيارة قبر والدها بأسبوع

​خيّم الحزن والأسى على أهالي قرية شنواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر فاجعة إنسانية مؤلمة، عقب وفاة السيدة كريمة (49 عامًا)، بعد أسبوع واحد فقط من رحيل والدها الحاج سلامة، لتلحق به في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا بين أهالي القرية وسكان منطقتها.

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السيدة كريمة، التي كانت تقيم بمنطقة المرج، دخلت في حالة حزن شديد وانكسار نفسي عقب وفاة والدها منذ 7 أيام، حيث لم تستطع الأسرة تجاوز صدمة الفقد الأولى حتى تلقت الفاجعة الثانية.

​اللحظات الأخيرة: أشار عدد من الأهالي إلى أن المتوفاة كانت قد توجهت بالأمس إلى المقابر لزيارة قبر والدها والدعاء له، وأثناء وجودها هناك شعرت بتعب مفاجئ وهبوط حاد، لتفاض روحها إلى بارئها في عين المكان.

​صدمة ودعوات بالرحمة

​تداول أهالي القرية والمنطقة نبأ الوفاة ببالغ الصدمة والحزن، مؤكدين أن المتوفاة كانت شديدة التعلق بوالدها ولم تحتمل فراقه، وسادت حالة من التضامن والمواساة للأسرة المكلومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي