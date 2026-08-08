تجديد تكليف ندية القاضي عميدًا لكلية الإعلام بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة ندية عبد النبي القاضي، الأستاذ بقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية بكلية الإعلام، للقيام بأعمال عميد كلية الإعلام، اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027، أو لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية، أيهما أقرب.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن هذا التجديد يأتي في إطار دعم الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء، بما يضمن استقرار العمل وانتظام العملية التعليمية والإدارية داخل الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية الإعلام تؤدي دورًا مهمًا في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البرامج والمقررات الدراسية بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحول الكبير الذي يشهده المجال الإعلامي.

وأشار الدكتور القاصد إلى ضرورة التوسع في التدريب العملي للطلاب، وتعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات والجهات الإعلامية، بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات والمهارات المهنية اللازمة، ويربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل ومتطلباته المتجددة.

كما أكد رئيس جامعة المنوفية أهمية دعم الأنشطة والمشروعات الطلابية في المجالات الإعلامية المختلفة، وتشجيع الابتكار والإبداع، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية الإعلامية، بما يسهم في تخريج كوادر إعلامية قادرة على المنافسة والتميز.

ووجّه الدكتور أحمد فرج القاصد التهنئة للدكتورة ندية عبد النبي القاضي بمناسبة تجديد تكليفها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها، ومواصلة جهودها للارتقاء بكلية الإعلام وتطوير أدائها الأكاديمي والتدريبي، بما يعزز دورها في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين المؤهلين.