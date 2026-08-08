قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد تكليف ندية القاضي عميدًا لكلية الإعلام بجامعة المنوفية

عميد كلية الإعلام
عميد كلية الإعلام
مروة فاضل

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة ندية  عبد النبي القاضي، الأستاذ بقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية بكلية الإعلام، للقيام بأعمال عميد كلية الإعلام، اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027، أو لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية، أيهما أقرب. 

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن هذا التجديد يأتي في إطار دعم الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء، بما يضمن استقرار العمل وانتظام العملية التعليمية والإدارية داخل الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية الإعلام تؤدي دورًا مهمًا في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البرامج والمقررات الدراسية بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحول الكبير الذي يشهده المجال الإعلامي. 

وأشار الدكتور القاصد إلى ضرورة التوسع في التدريب العملي للطلاب، وتعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات والجهات الإعلامية، بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات والمهارات المهنية اللازمة، ويربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل ومتطلباته المتجددة. 

كما أكد رئيس جامعة المنوفية أهمية دعم الأنشطة والمشروعات الطلابية في المجالات الإعلامية المختلفة، وتشجيع الابتكار والإبداع، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية الإعلامية، بما يسهم في تخريج كوادر إعلامية قادرة على المنافسة والتميز. 

ووجّه الدكتور أحمد فرج القاصد التهنئة للدكتورة ندية عبد النبي القاضي بمناسبة تجديد تكليفها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها، ومواصلة جهودها للارتقاء بكلية الإعلام وتطوير أدائها الأكاديمي والتدريبي، بما يعزز دورها في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين المؤهلين. 

جامعة المنوفية المنوفية كلية الإعلام تجديد عميد كلية الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

مشروع

22 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد