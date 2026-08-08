النهوض من وسط النيران.. تعليق قوي من نادية مصطفى على عودة شيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المسرح، عقب حفلها أمس بالساحل الشمالى.

تعليق نادية مصطفى على عودة شيرين عبد الوهاب

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: «النهوض من وسط الحطام أو العودة من بين النيران ليس أمرًا سهلًا... بل إنجاز فى حد ذاته، وأن تقف من جديد بعد كل ما مررتِ به فهذا دليل على أن الإنسان قد يضعف وقد ينكسر لكنه يستطيع بإرادته وإيمانه أن لا يستسلم وأن يبدأ من جديد.. وعودة شيرين أمس بمثابة رسالة جميلة لكل إنسان مر بظروف صعبة (مهما كانت العتمة دائمًا هناك نور فى آخر الطريق)».

وأضافت: «شكراً لكل الناس فحقيقة حب الناس نعمة وفضل كبير من ربنا يهزم الضعف ويقوّى الإرادة.. وكل الشكر والامتنان لكل النجوم والزملاء الذين وقفوا بجانب شيرين ودعموها حتى ولو بكلمة فى وقت كانت فى أمسّ الحاجة إليها».

وتابعت: «وأحب أن أخص بالشكر محمود الليثى الراجل الجدع ابن البلد الأصيل والمحترم اللى عمره ما بيتأخر عن زملائه ودى كلمة حق لا أستطيع إخفاءها، محمود على تواصل دائم معى ومن حين لآخر وكلما يسمعنى يتصل بى ويغمرنى بكلامه الجميل ويتغزل فى صوتى ويصدر لى دائمًا طاقة إيجابية جميلة تفرح القلب، هكذا يجب أن تكون المشاعر بين الزملاء... محبة وجدعنة ودعم من القلب من غير حسابات ولا انتظار لمقابل، ربنا يديم بيننا المحبة ويجعلنا دائمًا سندًا لبعض لأن الفن الحقيقى مش بس موهبة ونجاح... الفن رسالة وأخلاق وإنسانية ومواقف».