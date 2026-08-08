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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش بين الكبار.. تعرف على أغلى 10 لاعبين أفارقة

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

دخل الإيفواري يان ديوماندي تاريخ كرة القدم الأفريقية من أوسع أبوابه بعدما أصبح أغلى لاعب أفريقي على الإطلاق عقب انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة ضخمة ليتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ القارة السمراء.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع ديوماندي، البالغ من العمر 19 عاما بعقد طويل الأمد، في صفقة حظيت باهتمام كبير، في ظل القيمة المالية الضخمة التي دفعها النادي الملكي للحصول على خدمات الموهبة الإيفوارية.

144 مليون دولار تحطم الرقم القياسي

وبحسب موقع Bleacher Report، بلغت القيمة الأساسية لصفقة انتقال ديوماندي من لايبزيج الألماني إلى ريال مدريد نحو 144 مليون دولار، ليعتلي اللاعب الإيفواري صدارة أغلى الصفقات الأفريقية عبر التاريخ، متفوقًا بفارق كبير على أصحاب المراكز السابقة.

 يان ديوماندي

وحطم ديوماندي الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه نيكولاس بيبي الذي انتقل من ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي عام 2019 مقابل 92 مليون دولار قبل أن يأتي نجم ريال مدريد الجديد ويزيح مواطنه عن الصدارة.

كما تفوق ديوماندي على النيجيري فيكتور أوسيمين الذي جاء في المركز التالي، بعدما انتقل من ليل إلى نابولي مقابل 91 مليون دولار.

عمر مرموش ضمن أغلى اللاعبين الأفارقة

وشهدت قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة عبر التاريخ حضورا عربيا بارزا يتقدمهم المصري عمر مرموش، الذي يحتل مركزا متقدما بعد انتقاله من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي مقابل 87 مليون دولار.

ويتساوى مرموش في القيمة مع الكاميروني برايان مبيومو، الذي انتقل من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد مقابل القيمة نفسها بالإضافة إلى صفقة انتقال فيكتور أوسيمين من نابولي إلى جالطة سراي.

كما تضم القائمة المغربي أشرف حكيمي والجزائري رياض محرز بعدما بلغت قيمة انتقال كل منهما 78 مليون دولار.

قائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة عبر التاريخ

يان ديوماندي – كوت ديفوار: من لايبزيج إلى ريال مدريد – 144 مليون دولار.

نيكولاس بيبي – كوت ديفوار: من ليل إلى أرسنال – 92 مليون دولار.

فيكتور أوسيمين – نيجيريا: من ليل إلى نابولي – 91 مليون دولار.

عمر مرموش – مصر: من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي – 87 مليون دولار.

برايان مبيومو – الكاميرون: من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد – 87 مليون دولار.

فيكتور أوسيمين – نيجيريا: من نابولي إلى جالطة سراي – 87 مليون دولار.

أنطوان سيمينيو – غانا: من بورنموث إلى مانشستر سيتي – 83 مليون دولار.

أشرف حكيمي – المغرب: من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان – 78 مليون دولار.

رياض محرز – الجزائر: من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي – 78 مليون دولار.

بيير إيميريك أوباميانج – الجابون: من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال – 74 مليون دولار.

يان ديوماندي ريال مدريد الإسباني أرسنال عمر مرموش مانشستر سيتي أشرف حكيمي قائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة

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