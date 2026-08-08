بدون 3 محترفين.. الزمالك يبدأ معسكره في العاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، معسكره التدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك معسكره في غياب عدد من اللاعبين المحترفين، على أن يلتحقوا بالفريق تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد المعسكر مشاركة البرتغالي خوان بيزيرا، والأنجولي شيكو بانزا، أحمد الجفالي، فيما يترقب الجهاز الفني انضمام عبد الله السعيد إلى التدريبات خلال الساعات المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك خلال المعسكر على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب تنفيذ عدد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا للموسم الجديد.