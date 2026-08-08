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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يراهن على الشباب.. قيد 7 لاعبين وتصعيد 5 مواهب للفريق الأول

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

حسم مسئولو نادي الزمالك ملف قيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في إطار خطة النادي للاستفادة من العناصر الشابة وتعويض عدم القدرة على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد.

وجاءت تحركات الزمالك بعد موجة من الاستغناء عن عدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال الفترة الأخيرة، ليقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال منح الفرصة لعدد من العناصر التي أثبتت جاهزيتها للانضمام إلى الفريق الأول والمشاركة خلال الموسم الجديد 2026-2027.

محمد إبراهيم ومحمد السيد ضمن قائمة فوق السن

واستقر مسئولو الزمالك على قيد الثنائي محمد إبراهيم ومحمد السيد ضمن قائمة اللاعبين فوق السن بينما قرر الجهاز الفني الاعتماد على 5 لاعبين تحت السن مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وتضم قائمة اللاعبين الشباب الذين استقر النادي على قيدهم، بالتنسيق بين معتمد جمال والمسؤولين عن ملف الكرة، كلًا من السيد أسامة وأحمد خضري ويوسف وائل ومحمد حمد وعمر عبد العزيز حارس المرمى.

معتمد جمال يراهن على الشباب

ويأتي قرار قيد الخماسي بعد تقييم الجهاز الفني للعناصر الموجودة داخل قطاع الناشئين، حيث يرى معتمد جمال أن اللاعبين الخمسة يمتلكون المقومات التي تؤهلهم للتواجد مع الفريق الأول والحصول على فرصة حقيقية خلال الموسم الجديد.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق وعدم القدرة على تدعيم القائمة بصفقات جديدة بسبب إيقاف القيد.

الزمالك يعوض أزمة الصفقات بالعناصر الشابة

ويستهدف الزمالك من الاعتماد على لاعبي قطاع الناشئين تحقيق أكبر استفادة ممكنة من العناصر الموجودة بالنادي في ظل صعوبة إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا لتعويض رحيل عدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال الفترة الماضية حيث يسعى الجهاز الفني إلى منح الفرصة للمواهب التي يرى أنها قادرة على تمثيل الفريق الأول بدلا من الاكتفاء بالاعتماد على القائمة الحالية.

ويأمل الزمالك أن يمثل تصعيد هؤلاء اللاعبين حلا مؤقتا لأزمة القيد مع منح العناصر الشابة فرصة لإثبات نفسها وحجز مكان لها في حسابات الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

مسئولو نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك لاعبي قطاع الناشئين محمد إبراهيم محمد السيد معتمد جمال

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