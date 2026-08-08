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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أون لاين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بترويج الأسلحة البيضاء على الانترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - له معلومات جنائية)، وتم بإرشاده ضبط (87 قطعة سلاح أبيض - كمية لمخدر الحشيش - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للأسلحة البيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية الأسلحة البيضاء الانترنت

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