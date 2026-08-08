شحاتة أون لاين.. القبض على أسرة تتسول على اللايف بمواقع التواصل الإجتماعى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالغربية لقيامهم بإستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق مكاسب مادية من المتابعين.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص وأسرته بالغربية بإستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى وحث المتابعين بصورة مبتذلة تتنافى مع القيم المجتمعية على إرسال الهدايا الرقمية لهم بقصد تحقيق مكاسب مادية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل ، زوجته ، نجليهما - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية) ، وضُبط بحوزتهم ( هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





