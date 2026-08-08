ناقد موسيقي: شيرين لم تستعيد كامل لياقتها الصوتية.. وعودتها الفنية تحتاج لمزيد من الوقت

تحدث الناقد الموسيقي مصطفى حمدي عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية، بعد الحفل الذي أحيته مؤخرًا، مؤكدًا أن عودتها تمثل حالة فنية تحظى باهتمام كبير من الجمهور، إلا أنها لم تستعد حتى الآن كامل لياقتها الصوتية بالشكل الذي اعتاد عليه جمهورها.

وقال مصطفى حمدي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن شيرين تمتلك واحدة من أبرز الأصوات في الساحة الغنائية العربية، وهو ما يجعل تقييم أي ظهور جديد لها مرتبطًا بالمستوى الفني والصوتي الذي قدمته على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن العودة بعد فترات من الغياب والتحديات تحتاج إلى وقت حتى يستعيد الصوت كامل جاهزيته.

وأوضح الناقد الموسيقي أن أداء شيرين خلال الحفل حمل عددًا من اللحظات الجيدة، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي ظهرت على مستوى اللياقة الصوتية والتحكم في بعض مناطق الصوت، وهو أمر يمكن التعامل معه باعتباره جزءًا طبيعيًا من مرحلة العودة الفنية، خاصة مع اختلاف ظروف كل ظهور عن الآخر.

وأضاف أن شيرين لا تزال تمتلك حضورًا قويًا وقدرة كبيرة على التواصل مع الجمهور، لافتًا إلى أن العلاقة الخاصة التي تجمعها بجمهورها تعد من أهم عناصر قوتها الفنية، إذ يتفاعل الجمهور معها ومع أغانيها بصورة لافتة، سواء قدمت أعمالها القديمة أو أغنيات جديدة و أننا تنتظر كل ما سوف تقدمة و كل أعمالها الجديدة و دائما سوف تدعم النجمة شيرين عبد الوهاب

وعن الأغاني الجديدة التي قدمتها شيرين، يرى مصطفى حمدي أن طرح أعمال جديدة يمثل خطوة مهمة في استعادة نشاطها الفني، خاصة أن الجمهور ينتظر منها دائمًا تقديم أعمال تليق بمكانتها وتاريخها.

وأكد أن شيرين ما زالت تمتلك المقومات الفنية التي تؤهلها لتقديم أعمال ناجحة، سواء من ناحية خامة الصوت أو الإحساس أو قدرتها على تقديم الأغنيات العاطفية.

وشدد الناقد الموسيقي على أن عودة شيرين لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد حفل أو ظهور فني واحد، وإنما باعتبارها مرحلة جديدة تحتاج إلى خطوات متدرجة ومدروسة، حتى تستعيد حضورها الفني بصورة مستقرة.

واعتبر أن منحها الوقت الكافي لاستعادة كامل لياقتها الصوتية سيكون أمرًا مهمًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجمهور يقارن أي أداء جديد لها بأبرز مراحلها الفنية، وهو ما يضعها أمام سقف مرتفع من التوقعات.

واختتم مصطفى حمدي تصريحاته بالتأكيد على أن شيرين تظل واحدة من أهم الأصوات النسائية في الغناء العربي، وأن عودتها تمثل إضافة للمشهد الغنائي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون الأهم في تحديد شكل حضورها الفني واستقرارها على الساحة، خاصة مع استمرارها في تقديم أعمال جديدة والظهور أمام جمهورها.